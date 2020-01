Non sono bastate né la robusta crescita di Dicembre, grazie alla vigorosa spinta di noleggio a lungo termine, né le autoimmatricolazioni per sopperire alla debolezza del mercato delle autovetture nell’arco dell’intero 2019, anno caratterizzato da accentuata volatilità delle vendite.

I numeri, infatti, parlano chiaro: secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Dicembre aumenta del 12,5% la domanda di autovetture, con 140.075 unità immatricolate rispetto alle 124.535 dello stesso mese dello scorso anno. Nell’intero anno le immatricolazioni sono state 1.916.320, cioè un flebile + 0,3% rispetto al 2018, quando furono venduti 1.910.701 veicoli e si registrò un calo del 3,3% rispetto al 2017.

Come volevasi dimostrare

Dall’analisi delle immatricolazioni per fascia di CO2, nel periodo Marzo-Dicembre risultano in aumento le vendite di autovetture nelle fasce che godono dell’Ecobonus: con un incremento del 110% (oltre il 300% i privati) nella fascia sino a 20 g/km di CO2 e del 40% nella fascia 21-70 g/km, che complessivamente rappresentano quasi l’1% delle vendite.

Tra tutte le fasce, quella che cresce più lentamente (+0,5%) è la fascia delle vetture che emettono tra i 71 e i 160 g/km di CO2, che rappresenta circa il 96% delle vendite. In aumento anche gli acquisti dei veicoli che emettono oltre i 160 g/km, penalizzati dal Malus, tutti in doppia cifra a esclusione della fascia 176-200, che registra un aumento del 3,5%.

Occhio a quei numeri

A falsare, in un certo senso, quel poco di positività che porta la percentuale sulla crescita generale, c'è anche il tema delle autoimmatricolazioni. Come già spiegato dal 1 gennaio sono entrate in vigore le leggi UE in materia di emissioni di CO 2 . Calcolatrice alla mano, molte Case hanno ben pensato di smaltire i propri modelli "oltre la soglia dei 99 g/km" per non incorrere nelle sanzioni che in alcuni casi rischiavano di essere più che salate.

Il +447% di Smart, ad esempio, se da una parte fa tremare, facendo venire in mente vendite incredibili per il gruppo Daimler, dall'altra non è altro che il riflesso delle politiche europee. Il Gruppo, infatti, ha ben pensato di convertire la sua flotta a emissioni zero e smaltire tutto il parco di veicoli rimanenti (quelli con motore endotermico) ricorrendo alle autoimmatricolazioni.

Su e giù

Nel Gruppo Fiat (-2,27%) il marchio Jeep fa registrare un calo (-14,04%) dato dalla Renegade che comincia a mostrare il fianco ad una concorrenza accanita, mentre Alfa Romeo sale (+4,9%), come Fiat (+2,9%), mentre anche Lancia scende (-9,96%), terminando l’anno in rosso. Nel polo del lusso invece è andata male Ferrari (-23,53%), ma non Maserati (+9,86%). Non ha chiuso bene l’anno nemmeno PSA (-9,80%), con quasi tutti i brand in calo ed Opel che quest’anno ha dato il suo contributo (+112,50%). Nel Gruppo Volkswagen (+3,05%) tutti i brand sono andati bene, tranne la casa di Wolfsburg e Lamborghini.

Audi chiude a (+3,48%), mentre dall'altra parte del mondo Toyota porta a casa buoni risultati (+11,98%) complice un gran risultato da parte di Lexus (+30,72%). Bene anche il Gruppo Renault (+13,72%), Ford (+23,54%), Daimler (+136,85%) e BMW (+26,13%). Nissan, invece, non porta a casa un buon risultato (-8,65%).