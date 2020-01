Trascorrere il giorno della Befana circondati da belle auto? Perché no, a maggior ragione se sono previsti sconti e una visita guidata gratuita. L’offerta arriva dal Museo Nicolis di Villafranca Veronese, in provincia di Verona, che ha previsto iniziative speciali per l’Epifania 2020: lunedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15.00, il biglietto d’ingresso intero è scontato da 12 a 10 euro (l’accesso è gratuito per i bambini fino a 10 anni) ed è prevista la visita guidata gratuita.

Cosa vedere al Museo Nicolis

Il Museo Nicolis è stato fondato nel 2000 e da allora ospita migliaia di oggetti introvabili, che riflettono la passione per la meccanica del suo creatore (l’imprenditore Luciano Nicolis): fra questi 110 biciclette, 100 motociclette, 500 macchine fotografiche, 100 strumenti musicali, 100 macchine per scrivere e oltre 100 volanti delle monoposto di Formula 1. Le auto sono 200, comprese preziose Alfa Romeo degli Anni ’20 e ’30, una Benz del 1886, una Bugatti Tipo 49 del 1931 e svariate Lancia, compresa una Astura MM del 1938 (nella foto in alto).

Dov'è il Museo Nicolis

Viale Postumia 71, 37069 Villafranca, Verona – Italia