Motore 10 cilindri aspirato, 610 CV e trazione posteriore. Ce n'è abbastanza per fare divertire anche i guidatori più esperti nella Lamborghini Huracan Evo RWD, versione derivata dalla Huracan Evo in grado di offrire sensazioni più intense agli amanti della guida sportiva.

Il merito va alle sole due ruote motrici e al peso ridotto, perché la Huracan Evo RWD ferma l'ago della bilancia a 1.389 chilogrammi, 33 kg in meno della Huracan Evo. Ne deriva un rapporto peso potenza di 2,28 kg/CV, peggiore di un’inezia rispetto alla Huracan Evo (2,22 kg/CV) a fronte del motore meno performante: è il sontuoso dieci cilindri 5.2, lo stesso della Huracan Evo ma con 30 CV in meno (erogati sempre a 8.000 giri). La coppia è di 560 Nm, contro i 600 Nm della Huracan Evo.

Controllo di trazione 3.0

Le prestazioni sulla carta si confermano da urlo: 325 km/h di velocità massima, i 3,3 secondi per lo 0-100 km/h ed i 9,3 secondi per lo 0-200 km/h, ma i freni di 365 mm sulle ruote anteriori e 356 mm su quelle posteriori assicurano spazi d'arresto in linea con le auto da corsa: bastano 31,9 metri per fermarsi da 100 km/h. Le ruote sono di 19", calzante da pneumatici Pirelli P-Zero.

Al pilota viene in aiuto il sistema P-TCS (sta per Performance-Traction Control System), un evoluto controllo di trazione che “taglia” la potenza del V10 in modo meno brusco e facilita i riallineamenti dell’auto. Il P-TCS inoltre controlla lo slittamento delle ruote in base alla modalità di guida: in Strada vengono limitati i pattinamenti delle ruote, al fine di rendere la guida più semplice e intuitiva, mentre in Sport è possibile far derapare la Huracan Evo RWD per accrescere il divertimento. In Corsa invece l'elettronica lavora per migliorare l'agilità e la trazione in uscita dalle curve.

Cambia nello stile, ma senza stravolgimenti

Lo stile della Huracan Evo RWD differisce leggermente dalla Huracan Evo, perché fra le due cambiano i fascioni: la RWD ha prese d'aria maggiorate nello scudo anteriore e un nuovo "labbro", mentre l'estrattore dell'aria in nero lucido è specifico.

La Evo RWD sarà in vendita dalla primavera 2020 a poco meno di 195.000 euro.