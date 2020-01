Un tempo era comune fare zapping davanti alla televisione, passando da un canale all’altro alla ricerca del film o del programma giusto. Poi sono arrivati i servizi di streaming come Netflix, con le loro – quasi – sterminate liste di film, serie TV e documentari. Il modo di guardare contenuti video è cambiato e dalle TV di casa si è passati a guardarli su computer, smartphone e tablet. Il prossimo passo? Secondo Amazon (e non solo) tra poco toccherà alle auto.

La Fire TV a bordo

Il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos (l’uomo più ricco del mondo) ha infatti presentato al CES 2020 il progetto che porterà Amazon Fire TV Edition a bordo di alcuni modelli firmati BMW ed FCA. Per chi fosse a digiuno di tecnologia, la Fire TV è un dispositivo simile a una chiavetta USB, ma con presa HDMI, da attaccare al proprio televisore (e collegare alla rete WiFi) per poter vedere contenuti Neflix, Amazon Prime Video, DAZN e altri servizi streaming.

L’idea di Amazon ora è quella di installare il software della Fire TV direttamente nei sistemi di infotainment delle auto, assieme ad Alexa (l’assistente virtuale Amazon), così da poter vedere i propri programmi televisivi preferiti anche quando si è in viaggio. Il tutto naturalmente dovrà avvenire in sicurezza, escludendo ad esempio il monitor centrale mentre si è in movimento.

Fotogallery: Il mondo Amazon Alexa

12 Foto

Amazon sempre più in auto

Assieme all’introduzione di Fire TV Edition a bordo di BMW ed FCA Amazon ha annunciato anche l’espansione di Alexa a bordo di nuovi modelli, Lamborghini Huracan Evo in testa. Si potranno così gestire numerose funzioni della V10 di Sant’Agata semplicemente usando la voce, lasciando all’assistente virtuale il compito di eseguirli.

Del gruppo dei modelli compatibili con Alexa fanno parte anche SUV e pickup della Rivian, l’azienda statunitense – il cui capitale è composto anche da fondi provenienti direttamente da Amazon – specializzata in veicoli elettrici.