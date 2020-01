Anno nuovo, tempo di aggiornamento per modelli come Micra, Qashqai e X-Trail che hanno qualche anno sulle spalle. La nuova versione speciale di Nissan si chiama N-Tec ed è disponibile in Italia con prezzi che verranno comunicati tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.

A cambiare sono alcuni dettagli esterni - ad esempio la Qashqai N-Tec si distingue per i cerchi in lega da 19” total black, i fari scuri e alcune finiture interne esclusive - mentre dal punto di vista tecnologico ora ci sono il sistema di assistenza alla guida ProPILOT e l'Intelligent Park Assist, due sistemi all’avanguardia generalmente disponibili solo sugli allestimenti alto di gamma. Di serie, poi, c'è la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

L'ammiraglia si fa più chick

Per chi ha bisogno di ancora più spazio è disponibile la stessa versione anche per X-Trail, con cinque o sette posti e con due o quattro ruote motrici. I cerchi in lega neri da 18” sono abbinati alla griglia V-motion cromata scura e altri dettagli nero lucido come le barre al tetto e le calotte dei retrovisori.

La carrozzeria metallizzata è di serie e, per un tocco di classe in più, le protezioni delle soglie sono valorizzate dalle lettere N-Tec illuminate. I modelli con cambio automatico sono provvisti anche di ProPilot e del pacchetto Safety Shield di Nissan. Come per Qashqai, i prezzi saranno disponibili dalla seconda metà di gennaio.

Fotogallery: Nissan X-Trail 2019

5 Foto

Anche per il segmento B

Non poteva mancare la Nissan Micra, che evolve l’allestimento Acenta, per dare spazio al tema black con cerchi in lega sportivi da 17”, dettagli lucidi, vetri privacy e fendinebbia anteriori. Fra le dotazioni tecnologiche c'è il sistema di infotainment NissanConnect con Apple CarPlay e Android Auto, i sensori di parcheggio posteriori e il sistema intelligente di frenata di emergenza. I prezzi saranno disponibili a inizio febbraio.

Fotogallery: Nissan Micra 2019