Le auto a metano già in vendita in Italia con l’impianto installato e garantito dalla Casa madre sono quasi una trentina, come potete vedere nella nostra precedente guida all’acquisto metano 2019, ma già il 2020 si annuncia ricco di altre novità alimentate a gas naturale. Oltre ad alcuni restyling di modelli a metano è atteso entro quest’anno il debutto di altre nuove auto a gas, tutte del Gruppo Volkswagen.

I tedeschi hanno infatti investito molto su metano e biometano e l’anno che è appena iniziato sarà dominato dalle novità marchiate Audi, Skoda e Volkswagen, tutte rigorosamente monovalenti (monofuel) e quindi con bollo auto ridotto a un terzo. Vediamo assieme quali sono questi nuovi modelli a metano del 2020, con tutti i prezzi e i dati tecnici al momento disponibili.

Audi A4 Avant 40 g-tron S tronic

Attesa nelle concessionarie a fine gennaio 2020, l’Audi A4 Avant g-tron restyling eredita quei piccoli aggiornamenti dedicati alla gamma delle media tedesca che ora ha i fari full LED di serie, mascherina ridisegnata, fari posteriori uniti e schermo dell’infotaiment da 10,1”. Resta invece invariato lo schema meccanico della familiare di lusso a metano che ha trazione anteriore, motore 2.0 TFSI 170 CV e quattro serbatoi in fibra di carbonio e fibra di vetro per un’autonomia a metano di 420-440 km NEDC. Il listino base dell’Audi A4 Avant 40 g-tron S tronic è di 44.300 euro.

Marca modello Prezzo base Potenza Serbatoio metano Serbatoio benzina Autonomia Audi A4 Avant 40 g-tron S tronic 44.300 euro 125 kW (170 CV) 17,3 kg 7 litri 420-440 km

Audi A5 Sportback 40 g-tron S tronic

Sempre a fine gennaio arriva anche da noi la ristilizzata Audi A5 Sportback g-tron, la coupé a cinque porte tedesca che condivide con l’A4 Avant la motorizzazione a metano e i serbatoi del gas. Oltre alle modifiche di dettaglio allo stile ci sono anche per la prima volta i fari LED Matrix con luce laser a richiesta. L’autonomia a metano è di 420-455 km NEDC. Il prezzo base dell’Audi A5 Sportback 40 g-tron S tronic è pari a 48.800 euro.

Marca modello Prezzo base Potenza Serbatoio metano Serbatoio benzina Autonomia Audi A5 Sportback 40 g-tron S tronic 48.800 euro 125 kW (170 CV) 17,3 kg 7 litri 420-455 km

Skoda Kamiq 1.0 G-TEC

La prima delle novità Skoda a metano del 2020 è la Kamiq 1.0 G-TEC col motore da 90 CV, tre bombole di gas per complessivi 13,8 kg e autonomia di 400 km. Il SUV più compatto della Casa ceca è monovalente (serbatoio benzina da 9 litri) ha trazione anteriore e cambio manuale e un prezzo base di 22.590 euro per la versione Ambition. Le prime consegne sono previste nel primo trimestre del 2020.

Marca modello Prezzo base Potenza Serbatoio metano Serbatoio benzina Autonomia Skoda Kamiq 1.0 G-TEC 22.590 euro 66 kW (90 CV) 13,8 kg 9 litri 400 km

Skoda Scala 1.0 G-TEC

Anche la Skoda Scala 1.0 G-TEC sta per arrivare in concessionaria, a febbraio 2020, e propone la stessa motorizzazione a metano della Kamiq, il tre cilindri da 90 CV abbinato al serbatoio da 13,8 kg. L’autonomia è di 410 km e la versione d'accesso Ambition ha un prezzo di lancio di 17.800 euro contro i 22.280 euro di listino.

Marca modello Prezzo base Potenza Serbatoio metano Serbatoio benzina Autonomia Skoda Scala 1.0 G-TEC 22.280 euro 66 kW (90 CV) 13,8 kg 9 litri 410 km

Skoda Octavia 1.5 TSI G-TEC

La nuova Skoda Octavia è molto attesa anche in Italia, soprattutto nella sua versione 1.5 TSI G-TEC che oltre al taglio dei costi di viaggio garantiti dal metano propone più spazio a bordo, stile moderno, dotazioni tecnologiche e ausili alla guida di nuova generazione. La potenza di 130 CV si sposa con tre serbatoi di metano da 17,7 kg totali per un’autonomia di 523 km a gas. La Casa ceca la propone sia con carrozzeria berlina 4 porte che Wagon, con cambio manuale o automatico DSG, ma per il debutto italiano di marzo 2020 non è ancora chiaro se saranno disponibili entrambe.

Marca modello Prezzo base Potenza Serbatoio metano Serbatoio benzina Autonomia Skoda Octavia 1.5 TSI G-TEC N.D. 96 kW (130 CV) 17,7 kg 9 litri 523 km

Volkswagen Golf 1.5 TGI

La versione a metano della nuova Volkswagen Golf 8 è già stata annunciata, ma ancora non è ufficializzata la data di arrivo nel 2020 della nuova 1.5 TGI da 130 CV. Sarà disponibile sia con cambio manuale che con l’automatico DSG. Tutti gli altri dati tecnici, la capacità delle bombole e l'autonomia a metano non sono ancora svelati, ma è facile immaginare numeri non lontani dall’attuale Golf 1.5 TGI.

Marca modello Prezzo base Potenza Serbatoio metano Serbatoio benzina Autonomia Volkswagen Golf 1.5 TGI N.D. 96 kW (130 CV) N.D N.D N.D

Tutte le nuove auto a metano in arrivo nel 2020