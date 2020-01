Nel 2019 l’Euro NCAP ha testato la sicurezza di 55 nuove auto vendute in Europa, valutando sia il livello di protezione di passeggeri, pedoni e ciclisti in caso di impatto che la capacità di evitare o mitigare gli effetti degli incidenti stradali grazie agli ausili alla guida. Di queste ben 41 hanno ottenuto il massimo dei voti in fatto di sicurezza, le famose 5 stelle Euro NCAP, cosa che rende l’appena concluso 2019 un anno record per le prove di sicurezza.

Come ricorda però sempre l’Euro NCAP, i risultati dei crash test non sono paragonabili in termini assoluti fra tutte le auto, ma devono essere raffrontati secondo le categorie e i segmenti di appartenenza dei singoli modelli.

La classifica 2019

Per sapere quindi quali sono le auto più sicure del 2019 bisogna scorrere con attenzione le diverse classifiche che l’Euro NCAP ha appena pubblicato eleggendo le campionesse – e le seconde arrivate - di ogni segmento. Per decidere le vincitrici viene calcolata la somma pesata dei punti per ciascuna delle quattro aree di valutazione: sicurezza adulti, sicurezza bambini, sicurezza pedoni e Safety Assist. Vediamo quali sono le Best in Class 2019 Euro NCAP, partendo dalle più piccole e arrivando fino alle più grandi.

Supermini

La classifica delle utilitarie più sicure del 2019 (categoria Supermini) secondo l’Euro NCAP vede al primo posto un pari merito fra l’Audi A1 Sportback e la nuova Renault Clio, entrambe in grado di ottenere percentuali molto alte in ogni area di valutazione.

Le stelle ottenute sono 5, ma c’è da ricordare che in questo segmento ci sono anche modelli fermi a 3 e 4 stelle. Seconda arrivata è la Ford Puma.

# Modello Protezione Adulti Protezione Bambini Protezioni Pedoni ADAS 1 Audi A1 Sportback 95% 85% 73% 80% 1 Renault Clio 96% 89% 72% 75% 2 Ford Puma 94% 84% 77% 74%

Familiare piccola

La categoria "Familiare piccola” è quella più nota delle compatte e vede al primo posto la Mercedes CLA, stretta parente della Classe A Sedan che aveva vinto la stessa classe nel 2018. Una percentuale di protezione oltre il 90% in tre aree di valutazione contribuisce alla vittoria della tedesca. Seconda arrivata è la Mazda3 con percentuali di sicurezza leggermente inferiori.

# Modello Protezione Adulti Protezione Bambini Protezioni Pedoni ADAS 1 Mercedes CLA 96% 91% 91% 75% 2 Mazda3 98% 87% 81% 73%

Piccolo SUV/monovolume

La migliore fra i “Piccolo SUV/monovolume” del 2019 è la Subaru Forester che si dimostra sicura in ogni aspetto dei crash test Euro NCAP. Seconde ex aequo sono invece la Mazda CX-30 e la Volkswagen T-Cross.

# Modello Protezione Adulti Protezione Bambini Protezioni Pedoni ADAS 1 Subaru Forester 97% 91% 80% 78% 2 Mazda CX-30 99% 86% 80% 77% 2 Volkswagen T-Cross 97% 86% 81% 80%

Familiare grande

Nella classifica “Familiare grande” che raccoglie in pratica le auto medie c’è ancora una volta un pari merito, in questo caso fra la Tesla Model 3 e la BMW Serie 3.

I risultati dell’americana e della tedesca sono quasi identici, con BMW che prevale di poco a livello di protezione pedoni e Tesla che è migliore nei Safety Assist. Seconda è arrivata la nuova Skoda Octavia.

# Modello Protezione Adulti Protezione Bambini Protezioni Pedoni ADAS 1 Tesla Model 3 96% 86% 74% 94% 1 BMW Serie 3 97% 87% 87% 76% 2 Skoda Octavia 92% 88% 73% 79%

SUV grande

Un’altra vittoria di Tesla arriva dal reparto “SUV grande” dove l'elettrica Model X è prima davanti a Seat Tarraco.

# Modello Protezione Adulti Protezione Bambini Protezioni Pedoni ADAS 1 Tesla Model X 98% 81% 72% 94% 2 Seat Tarraco 97% 84% 79% 79%

Ibride e Elettriche

Il terzo riconoscimento per la sicurezza delle Tesla arriva dalla categoria “Ibride e Elettriche”, un trionfo con Model 3 al primo posto e Model X al secondo.

# Modello Protezione Adulti Protezione Bambini Protezioni Pedoni ADAS 1 Tesla Model 3 96% 86% 74% 94% 2 Tesla Model X 98% 81% 72% 94%

Veicolo sportivo

Una menzione speciale è invece riservata alla nuova BMW Z4, unica sportiva testata nel corso del 2019, ma capace di stabilire nuovi standard di sicurezza per la categoria.