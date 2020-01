Fari su due livelli, mascherina possente, forme che esprimono robustezza. Ci sono tutti gli elementi di stile delle ultime Skoda nella Vision IN, prototipo di SUV compatto per l’India del quale sono stati diffusi i primi bozzetti, in vista della presentazione al Salone dell’auto di New Delhi (si svolgerà dal 5 al 12 febbraio).

La Skoda Vision IN, lunga 4,26 metri, prefigura un modello inedito per la casa ceca del Gruppo Volkswagen, che in India vende le berline Rapid, Octavia e Superb e il SUV Kodiaq.

Anima da SUV, look da fuoristrada

A caratterizzare il look della Vision IN sono la generosa altezza da terra e le ampie zone antigraffio nei fascioni, passaruota e nelle fiancate, che conferiscono a questo modello un aspetto all’insegna della solidità. La trazione integrale tuttavia non dovrebbe essere prevista.

La Skoda Vision IN dovrebbe essere basata sul pianale MQB A0, lo stesso delle berlina Skoda Scala e crossover Kamiq, al primo impiego per un modello costruito fuori dall’Europa. Una volta sul mercato, dal 2020, la Vision IN andrà a vedersela con le Ford Ecosport e Hyundai Creta.