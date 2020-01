Il mercato dell’auto del 2019 si è chiuso con un sostanziale pareggio (o stagnazione) rispetto al 2018, con 1.916.320 auto targate contro 1.910.701 dell’anno precedente. Questo +0,3% nasconde però al suo interno le performance più diverse dei vari marchi automobilistici, con brand che hanno più che raddoppiato le vendite in un anno e altri che invece le hanno quasi dimezzate.

Andando a spulciare i numeri pubblicati dall’UNRAE è possibile stilare la classifica di “buoni e cattivi” del 2019 dell’auto, con le classifiche dei marchi che hanno messo a segno le crescite migliori e di quelli che invece sono risultati in calo. Eccovi quindi tutti i risultati.

Tesla quadruplica le immatricolazioni

Nella classifica di chi chiude il 2019 col segno positivo primeggia il marchio Tesla (pur con numeri ridotti), capace con la Model 3 di registrare uno spettacolare +428,02%, ovvero quattro volte le auto immatricolate nel 2018. In questo modo la Casa americana incrementa la sua quota di mercato da un irrisorio 0,02% all’attuale 0,13%. Altrettanto poderoso è l’incremento di vendite registrato dall’italiana DR Automobiles che con la sua rinnovata gamma di SUV e crossover di origini cinesi segna un sorprendente +152,36%. Limitandoci alle sole marche che hanno immatricolato almeno 2.000 auto in Italia troviamo poi la francese DS Automobiles al +67,44% grazie a DS 3 Crossback e DS 7 Crossback e la Lexus al +46,49% per merito della UX.

I marchi in crescita

Marca Percentuale di crescita Tesla +428,02% DR Automobiles +152,36% Aston Martin +82,76% DS Automobiles +67,44% Lamborghini +47,64% Lexus +46,49% smart +43,28% Dacia +36,44% Seat +34,39% Mitsubishi +31,34% Porsche +27,16% Ferrari +24,06% Mazda +23,35% Lancia +20,99% Suzuki +16,17% Mahindra +11,67% Volvo +9,51% Volkswagen +8,57% MINI +5,48% Skoda +4,86% Citroen +4,37% Audi +2,65% Toyota +2,38% Mercedes +2,34% BMW +1,72% Peugeot +1,41% Opel +1,30%

smart, Dacia e Volkswagen in evidenza

Salendo di categoria, ovvero fra i marchi che vendono decine di migliaia di auto sul mercato italiano scopriamo un ottimo balzo in avanti di smart che immatricolando le ultime auto a benzina della sua storia raggiunge il +43,28%. Su numeri di vendita ancora più alti si posiziona il +36,44% di Dacia che vede così salire la sua quota di mercato dal 3,23% al 4,39%, una crescita oltre il punto percentuale che stabilisce un record per il 2019. Seat incassa invece il successo dell’Arona e piazza un bel +34,39% nei dodici mesi, con Lancia e Suzuki che ottengono rispettivamente un +20,99% e un +16,17%. Ai vertici delle classifiche di vendita la crescita migliore è invece quella di Volkswagen al +8,57%, grazie soprattutto a T-Cross e T-Roc.

Fiat perde due punti percentuali con l'addio alla Punto

Il calo percentuale più drastico del 2019, almeno fra i marchi più venduti sul mercato italiano, è quello di Alfa Romeo che segna un -39,99% e una quota che scende dal 2,26% all’1,35%. L’uscita di scena della MiTo, il dimezzamento delle vendite di Giulietta e Giulia sono le cause principali di questa contrazione della Casa del Biscione che ha come best seller la Stelvio. Su numeri di vendita ancora più alti si posiziona poi il -21,05% di Nissan dovuto anche ai risultati poco brillanti di Micra. Anche il marchio italiano per eccellenza, la Fiat che resta prima in classifica, segna il passo nel 2019 con un -11,59% che vale una contrazione della quota di mercato di ben due punti percentuali, record negativo dell’anno dal 16,92% al 14,92%. A decretare questo risultato c’è l’estinzione della Punto e il calo di vendite della Tipo. Un’altra contrazione importante è quella di Renault che tocca il -8,96% per le vendite in calo di Megane e Scenic, mentre Ford (causa Fiesta e C-Max) è al -5,47%.

I marchi in calo

Marca Percentuale di crescita Infiniti -59,67% Alfa Romeo -39,99% Lada -36,67% Chevrolet -26,92% Maserati -24,68% Nissan -21,05% Subaru -18,06% Jaguar -12,96% Fiat -11,59% Renault -8,96% SsanYong -6,69% Hyundai -5,83% Ford -5,47% Land Rover -5,41% Jeep -3,60% Honda -2,25% Kia -0,06%

Maserati rallenta

Un’occhiata alle performance dei marchi di lusso, sportivi o meno popolari ci mostra poi il drastico -59,67% di Infiniti dopo l’annuncio dell’addio all’Europa e il -24,68% di Maserati che sconta la diminuzione delle vendite Ghibli. Anche Subaru è in calo col suo -18,06% dovuto soprattutto a Impreza, Levorg e Outback, così come Jaguar (-12,96%) che paga in particolare la flessione nelle immatricolazioni di F-Pace.