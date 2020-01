Nuovo anno, nuovo look. Il salone dell’auto all’aperto Milano Monza Motor Show, che dal 18 al 21 giugno prenderà il posto di Parco Valentino a Torino, cambia d’abito e svela la nuova locandina (foto sotto), che raffigura l’hypercar elettrica Pininfarina Battista lungo una pista diretta da Monza verso Milano. L’immagine sarà visibile dalle prossime settimane su quotidiani di attualità e magazine di auto.

Insieme alla nuova locandina, lo staff di Milano Monza Motor Show ha lanciato anche il nuovo sito internet milanomonza.com, dove trovare informazioni su orari ed eventi in programma, il calendario con i test drive e i link al sito TicketOne per l’acquisto dei biglietti d’accesso (20 euro per quello intero).

All'autodromo il clou delle attività

Il salone Milano Monza Motor Show prenderà il via dall’Autodromo di Monza, quando presidenti e numeri uno delle case automobilistiche daranno inizio alla President Parade, una sfilata alla guida dei “loro” modelli nella griglia di partenza del tracciato di Formula 1.

Due ore più tardi partirà la Journalist Parade: in questo caso saranno giornalisti italiani e internazionali a guidare le auto più recenti dal circuito brianzolo al Castello Sforzesco di Milano. I presidenti saranno al via di una seconda sfilata dalle 20.00 del 18 giugno, in piazza Duomo a Milano. Nei giorni successivi il clou della rassegna sarà il circuito di Monza, dove ci saranno stand, esibizioni e zone per i test drive: per accedervi è obbligatorio il biglietto.

Quando Dove Prezzi - dal 18 al 21 giugno 2020 - Autodromo di Monza - Milano (città) - Intero: 20 euro - Ridotto: 10 euro

Domenica la sfilata delle monoposto

In attesa di conoscere il programma completo, è già stato annunciato che saranno previste iniziative per i 90 anni di Pininfarina ed i 100 di Mazda, anche se il pezzo forte della rassegna sarà la sfilata di Formula 1 storiche in programma dalle 15.10 di domenica 21 giugno.