Arriva nella gamma Dacia il nuovo motore TCe 100 ECO-G, versione del collaudato 1.0 Turbo 3 cilindri capace ora di funzionare anche a GPL, oltre che con la benzina tradizionale. Esordisce sulla Duster ma presto equipaggerà tutta la gamma della Casa romena (esclusa la Dokker).

Già disponibile sul mercato francese, dove l’alimentazione Bi-Fuel è offerta a 12.490 euro, (lo stesso prezzo della corrispettiva versione a benzina) arriverà a breve anche in Italia con prezzo ancora da comunicare.

Nel 2019 sono stati molti gli italiani che hanno scelto il piccolo SUV romeno con la doppia alimentazione a GPL, per abbattere consumi e costi di gestione, a tutto vantaggio delle emissioni di CO2.

Fotogallery: Dacia Duster 1.0 L TCe

19 Foto

Il nuovo motore

Il progetto si basa sull’ormai collaudato 1.0 Turbo Benzina 3 cilindri (denominato TCe 100) già protagonista di alcune delle nostre prove, come la prova su strada con la stessa Dacia Duster ed il Point Of ReView e la prova consumi reali con la nuova Renault Clio.

In quest’ultima situazione si è mostrato all’altezza dell’economy run da Roma a Forlì, classificandosi al primo posto come motore più economo a benzina, delle nostre prove, del 2019. Nel caso della Dacia Duster, va a sostituire la vecchia versione Bi-Fuel, dotata del 1.6 aspirato.

Non costa di più

L’alimentazione gassosa è ancora sconosciuta a molti. C’è chi non ha mai creduto in questa tecnologia (ormai non più nuova) e continua a preferire il Diesel, c’è chi invece per pochi km di percorrenza annuale preferisce ancora la sola benzina.

Ci sono poi persone che vorrebbero fare il “passo” ma che, conti alla mano, sono indecisi se investire qualche migliaio di euro in più nella doppia alimentazione a fronte di un futuro recupero economico, dato dal minor costo del carburante.

In questo caso però il ragionamento non vale più, novità assoluta è infatti rappresentata dal prezzo della versione a doppia alimentazione di Dacia, identico a quello del TCe 100 con la sola benzina, caratteristica questa vista forse fino ad oggi solo su alcune promozioni a tempo determinato.