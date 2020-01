Nel 2019 avete comprato un’auto nuova? Se si, di che colore? Se siete come il 38% degli automobilisti di tutto il mondo, con ogni probabilità sarà bianca. A dirlo è il nuovo report di Axalta (multinazionale specializzata in tinte per il mondo auto), nel quale sono riportate le preferenze e i gusti degli automobilisti dei 5 continenti per quanto riguarda il colore della carrozzeria.

Il bianco domina il mondo

Come detto all’inizio è il bianco il (non) colore che piace maggiormente, scelto dal 38% degli automobilisti di tutto il mondo, con un calo dell’1% rispetto al 2018, che però non ne intacca l’indiscussa leadership. Il secondo posto del nero infatti è al 19% delle preferenze mentre il grigio – terzo – è preferito dal 13% degli automobilisti. Quest’ultima tinta ha registrato un’accelerazione negli ultimi anni, a discapito dell’argento, fuori dal podio per la prima volta dopo un lungo periodo con appena il 10%.

Quello che appare chiaro è come l’80% circa degli automobilisti di tutto il mondo non vogliano osare quando si tratta di tinte per la carrozzeria, scegliendo colori neutri.

L’Europa preferisce il grigio

Se a livello globale il bianco non conosce rivali, in Europa le cose cambiano e per la prima volta il bianco lascia il gradino più alto del podio, complice il calo dell’1% rispetto al 2018, per un 23% di preferenze. A guardare tutti dall’alto verso il basso è il grigio (24%) mentre al terzo posto c’è il nero col 21%. Quarto l’argento al 10% mentre la top 5 è chiusa dal blu al 10%.

Nel resto dei Paesi analizzati dal rapporto Axalta il bianco è davanti a tutti e il podio si completa con (in ordine variabile) grigio, nero o argento. Insomma, non viviamo in un pianeta di automobilisti particolarmente estrosi per quanto riguarda i colori.

Il SUV? In Europa è bianco

Parlando di tipologie di carrozzeria invece, i dominatori del mercato – i SUV – vanno in bianco per il 23% delle preferenze, seguiti da grigio (20%) e nero (16%). Se invece si parla di auto (e SUV) di lusso ecco che il podio si ribalta e il nero diventa il colore di ordinanza per il 33% degli acquirenti.

Ma c’è chi osa di più per quanto riguarda i colori dell’auto? Sostanzialmente no e solo Cina, Giappone, India e Russia modificano la loro Top 4, rispettivamente con marrone (Cina 4%, India 7% e Russia 12%) o blu (Giappone, 9%).

Il colore meno amato al mondo tra quelli censiti è il verde, con appena 1 auto su 100 vestita con questa tinta. Davanti a lui il giallo (2%), marrone (3%), rosso (6%) e blu (7%).

Colori auto, la top 10 mondiale