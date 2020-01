E’ stata lei la prima Sport Utility di classe media ad avere grande successo nel mercato: la Nissan Qashqai fronteggia la concorrenza sempre più agguerrita proponendo un’offerta di finanziamento entro il 31 gennaio 2020 per l’allestimento N-Motion, che comprende ad esempio cerchi da 19”, retrocamera, sensori di parcheggio e integrazione con smartphone.

La Nissan Qashqai N-Motion Start 1.3 DIG-T da 140 CV si può acquistare, secondo la casa, con 10 euro al giorno: il listino di 26.680 euro scende a 19.950 euro aderendo al finanziamento Intelligent Buy, non si versa anticipo, e si pagano 60 rate da 299 euro (TAN fisso 5,99%, TAEG 6,99%): circa 10 euro giornalieri, appunto. Al termine c’è la rata finale da 10.355 euro, per un limite di 50.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, in caso di restituzione.

Vantaggi

Per un modello attuale come l’ultima Qashqai, il finanziamento a 10 euro al giorno per 5 anni e senza anticipo è sicuramente interessante, anche tenendo conto del forte sconto sul listino, che può arrivare fino a 6.730 euro. Nell’importo, tra l’altro, sono comprese anche estensione di garanzia e manutenzione per 5 anni, più un anno di assicurazione furto e incendio.

Svantaggi

Sono da aggiungere gli importi di IPT e PFU, più eventuali optional; l’offerta è poi vincolata alla permuta o alla rottamazione di una vettura immatricolata da almeno sei mesi dalla data di contratto del veicolo. C’è poi il limite chilometrico, 10.000 km annui, che è un po’ inferiore alla media per questo tipo di vetture.