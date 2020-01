Quanto stanno andando bene le vendite a Sant'Agata Bolognese? Lasciamo parlare i numeri: nel 2019, dopo solo cinque anni di produzione, è uscito dalle linee di assemblaggio il modello numero 14.022 della Lamborghini Huracán.

Cifra che supera quella della sua antesignana, ovvero la Gallardo, che raggiunse gli stessi volumi in 10 anni, aggiudicandosi il titolo di modello più venduto di sempre. Numeri che fanno andare tutto a gonfie vele, eppure il costruttore, per certi versi, rimane abbottonato quanto a investimenti; tanto che nel 2020 ha deciso di non prendere parte al Salone di Ginevra.

Fotogallery: Lamborghini Made in Motor Valley 2019

31 Foto

I numeri per mercato

La casa può contare su 165 concessionari in 51 paesi, tutte le regioni nel 2019 hanno registrato risultati eccellenti e contribuito ad alimentare la crescita totale delle vendite rispetto all'anno precedente. EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) ha fatto segnare 3.206 modelli venduti (+28%), America tocca quota 2.837 (+45%) e il mercato Asia Pacifico fa segnare vendite per 2.162 esemplari (+66%).

Con 2.374 vetture, gli USA si confermano il primo mercato, seguiti da Chinese Mainland, Hong Kong e Macau (770), Regno Unito (658), Giappone (641), Germania (562), Medio Oriente (387), Canada (376) e Italia (370). Tutti questi mercati hanno visto un aumento sostanziale delle consegne, segnando traguardi storici a livello nazionale.

Record per le supersportive e Urus

Entrambi i modelli prestazionali hanno raggiunto livelli di vendita significativi: si attestano a 1.104 le consegne della Lamborghini Aventador, modello che si conferma ancora molto desiderato, mentre sono state 2.139 le unità vendute del modello della linea Huracán V10.

Fotogallery: Lamborghini Huracan Evo RWD

18 Foto

Come previsto, Urus ha contribuito in modo rilevante all'aumento totale delle vendite: nell'anno appena conclusosi, il primo in cui Urus è stata presente sul mercato dall'inizio alla fine, il numero delle vendite è aumentato del 182% rispetto al 2018, passando da 1.761 a 4.962 unità vendute.

Niente Salone di Ginevra

Questo nuovo anno vedrà la Casa dedicarsi allo sviluppo di varianti ibride di tutte le supersportive di nuova generazione, e vedrà l'arrivo di nuovi modelli. A livello eventi, invece, pare che ci sarà qualche cambiamento, visto che Lamborghini non sarà presente al prossimo Salone di Ginevra 2020.

Vi sono incertezze anche a livello geopolitico, date dalle imminenti elezioni presidenziali statunitensi e le possibili ripercussioni tariffarie che si potrebbero verificare in Europa e nel resto del mondo.

Ciò nonostante ci si attende che le economie maggiori continuino a crescere e, anche grazie alla sua gamma di prodotti, Lamborghini prevede nuovi livelli di crescita a medio termine, sia per quanto riguarda le vendite che il fatturato.