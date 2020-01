L'alta pressione che sovrasta l'Italia in questi giorni, ha riportato in auge ed in allerta la situazione di inquinamento dell'aria su Roma. Dunque, dopo giorni di ipotesi e suggestioni, è giunta la comunicazione ufficiale. Il 14 Gennaio stop per i motori Diesel in quella che viene definita come "Fascia Verde".

Limiti superati da sei giorni

Il Blocco del traffico è stato deciso a seguito dei livelli di concentrazione di polvere sottili a Roma superiori alla norma per il sesto giorno consecutivo. Secondo quanto riferito anche da Repubblica, i dati di Arpa Lazio di domenica 12 Gennaio hanno riportato uno sforamento in 4 centraline su 13 per quello che è il valore massimo tollerato di Pm10 nell'aria.

Un valore definito e fissato su 50 microgrammi per metro cubo. Nello specifico, i quartieri più funestati sono Cinecittà e Tiburtina.

Direttiva del Campidoglio

Secondo quanto riportato dal Campidoglio dunque, vista la situazione continuativa, si è proceduto alla limitazione della circolazione veicolare privata. Queste le categorie di mezzi che saranno costretti a non circolare nella cosidetta Fascia Verde, e le relative fasce orarie.

Blocco del Traffico Roma 14 Gennaio