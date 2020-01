Nico Rosberg ha saputo come tenersi impegnato dopo il ritiro dalla Formula 1, perché l’ex pilota tedesco della Mercedes – iridato nel 2016 – ha aperto un canale YouTube dove fa quello che gli riesce meglio: guidare.

L’ultimo video caricato lo vede a Niederwil, in Svizzera, dove si trova uno fra i principali saloni al mondo dell’Aston Martin. Qui Rosberg si imbatte nella DBX, il primo SUV della casa inglese, e si diverte al volante della DBS Superleggera, supercar dallo stile seducente e con un motore V12 biturbo da 725 CV.

Il logo? E' alleggerito

Il pezzo forte del video è la configurazione della Valkyrie, un vero e proprio missile con 1.160 CV realizzato in soli 150 esemplari (più altri 25 destinati all’uso in pista), tutti già prenotati nonostante il prezzo di circa 2,5 milioni di euro.

Rosberg mostra alcune vernici disponibili per l’auto e ne rivela una curiosità, ovvero la scelta del logo nel frontale: non è quello in metallo utilizzato abitualmente dalla casa inglese, considerato troppo pesante, ma una riproduzione verniciata. E’ anche per soluzioni come questa che la Valkyrie pesa meno di 1.160 kg.

Rosberg è rimasto "fedele" a Mercedes

Rosberg non è fra i clienti che stanno aspettando la Valkyrie, ma in un video precedente aveva svelato di essere in attesa di una fra le pochissime rivali: è la Mercedes-AMG One, auto stradale dotata del sistema ibrido da oltre 1.000 CV presente sulla Mercedes F1 W07 Hybrid, la monoposto con cui Rosberg vinse il titolo piloti nel 2016.