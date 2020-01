Il percorso sulla via dell'elettrico di Volkswagen basati sulla piattaforma MEB ha portato, lo scorso Salone di Francoforte, alla nascita ed alla presentazione ufficiale della berlina compatta ID.3, primo vero prodotto di Wolfsburg, talmente di rottura da rappresentare il primo modello con cui introdurre il nuovo logo della Casa.

Primo dunque, ma non unico, visto che la prossima auto sul taccuino sarà il SUV elettrico ID.4, essenzialmente un'evoluzione in chiave di produzione di quello che era il concept ID.Crozz presentato nel 2017.

Si punta sulla Grande Mela

In Volkswagen hanno confermato ripetutamente come la versione stradale avrebbe debuttato nel 2020, ma evidentemente (come riportato dai nostri colleghi oltreoceano nda) la data del lancio ufficiale sarà un'altra.

La Volkswagen ID.4 sarà evidentemente svelata al New York Auto Show nella prima metà di Aprile. Non si tratta di una notizia sorprendente, considerando il rinvio dell'Auto Show di Detroit a metà giugno, mentre Ginevra vedrà i fari puntati sulla Volkswagen Golf GTi e la versione Diesel GTD. Una decisione strategica per capitalizzare quello che è stato il lancio della hot hatch durante la kermesse ginevrina, spingendo sul SUV ad emissioni zero in uno scenario come quello della Grande Mela.

Fotogallery: Volkswagen ID.4, nuove spy photo

13 Foto

Produzione globale

La Volkswagen ID.4 sarà un vero e proprio modello in scala globale, destinato alle linee di assemblaggio di Zwickau in Europa e Anting in Cina entro la fine dell'anno. Sarà prodotto anche negli Stati Uniti, sulle linee di Chattanooga, ma la produzione non inizierà prima del 2022.

La ID.4 sarà dotata di un motore singolo a trazione posteriori per le potenze inferiori, ma dovrebbe trovare spazio anche una versione a trazione integrale con un doppio motore posto sui due assali della vettura. Come per la Volkwagen ID.3, è probabile che il cliente tipo potrà scegliere tra tre differenti pacchi batteria, con un'autonomia stimata minima di circa 400 chilometri.