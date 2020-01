Una supercar iconica. La Bugatti EB110 è stata forse il canto del cigno della "tecnica" automobilistica degli anni '90. Fare il giro in pista dei sogni alla sua guida è sicuramente l'aspirazione di molti appassionati.

Noi ve l'abbiamo raccontata per i 110 anni della Casa, con l'intervista a Romano Artioli, suo padre e creatore, ed analizzando il prototipo Centodieci, l'esercizio di stile di Bugatti che immagina un futuro remake del modello. Ma è in arrivo in libreria un libro con testimonianze personali di protagonisti ed esperti coinvolti in tutta la fase di progettazione e produzione della prima hypercar della storia.

Fotogallery: Bugatti EB110

9 Foto

Più di 300 pagine di ricerche

Il libro offre oltre 300 pagine di informazioni mai divulgate, insieme a più di 350 fotografie prese dagli archivi della fabbrica. Tra le sue pagine ci sono una vasta gamma di documenti storici, reperiti grazie all'accesso agli archivi storici della Casa, per la prima volta nella storia. Accesso che ha permesso di ottenere immagini storiche, disegni e schede tecniche e rapporti di gara. Grazie a questa ricerca, è stato possibile descrivere il design, lo sviluppo e la storia anche delle auto da corsa Bugatti prodotte sulla base della EB110, la GT e la Supersport.

A proposito delle versioni da gara

Circa 96 EB110 GT e 32 EB110 Supersport furono prodotte fino al 1995, per un totale di 128 veicoli, due dei quali vetture da corsa ufficiali di fabbrica con una potenza di 670 CV. Le stesse auto che hanno corso alla 24 Ore di Le Mans, a Suzuka e nella serie americana IMSA, inclusa la 24 Ore di Daytona. Sono state le ultime auto a lasciare la fabbrica di Campogalliano.

A Parigi la presentazione

Johann Petit e Pascal van Mele presenteranno il libro alla fiera Rétromobile 2020 di Parigi, insieme all'editore e allo storico Bugatti Julius Kruta. La fiera è l'evento adatto ad una presentazione simile, in quanto uno dei meeting automobilistici classici più significativi al mondo.

Del libro ne saranno prodotte un totale di 110 copie, prodotte secondo uno standard qualitativo molto elevato. Ci saranno anche alcune edizioni speciali come la IMSA con copertina argentata o la Le Mans Edition con copertina blu, entrambe al prezzo di 459 euro (spedizione esclusa). A concludere l'opera saranno prodotte poi 35 copie, dalla stessa casa editrice, che avranno una una copertina in pelle - e firmate da importanti "protagonisti" della storia di Campogalliano - al prezzo di 1.100 euro.