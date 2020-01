Nuovi rumors provenienti da BMW Blog, solitamente ben informato su tutto ciò che riguarda la Doppia Elica, dicono che al prossimo Salone di Ginevra (in programma dal 5 al 15 marzo 2020) ci sarà il debutto della BMW i4 Concept, anticipazione della prossima berlina/coupé elettrica del marchio, in arrivo nel 2022. Un’anticipazione importante che porta avanti la strategia di elettrificazione di Monaco di Baviera, impegnata anche nei test della iX3, il SUV a emissioni zero.

Concept ma non troppo

Quella presente alla kermesse elvetica non sarà una concept estrema, appartenente al filone delle Vision, ma avrà uno stile molto vicino a quello che vedremo sulla i4 di serie. Si ripeterà quindi quanto già fatto con la BMW M8 Gran Coupé Concept, anticipazione della grossa – e potente – 4 porte bavarese.

Della BMW i4 sappiamo già qualcosa, come ad esempio le specifiche del motore elettrico, capace di 390 kW (530 CV) e con autonomia di 600 km, non sappiamo però se calcolata secondo il ciclo NEDC o WLTP. Sempre secondo i dati ufficiali la berlina/coupé bavarese sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4” circa, non male per un’auto che si porta appresso circa 550 kg di batterie. La velocità massima sarà invece ci 200 km/h.

Hardware di nuova generazione

La BMW i4 2022 utilizzerà il sistema eDrive di quinta generazione, previsto al debutto a bordo della iX3, che integra al suo interno motore elettrico, trasmissione ed elettronica di potenza. Una tecnologia compatta e scalabile, in grado quindi di adattarsi a modelli differenti, accoppiata a un pacco batterie in grado di ricaricarsi all’80% in 35 minuti.

iX3 e i4 rappresentano solo 2 esempi dell’offensiva elettrificata di BMW, i cui programmi prevedono 25 modelli elettrici o ibridi da lanciare entro il 2025.