Di foto spia della nuova generazione dell’Audi A3 ne abbiamo viste un bel po’ negli ultimi mesi, ma mai come questa volta possiamo vedere nel dettaglio come sarà l’abitacolo della – profondamente – rinnovata compatta degli Anelli (qui in versione S3). Un rinnovamento che, al contrario di quanto accadrà all’esterno, sarà radicale con uno stile ben differente rispetto a oggi e naturalmente una corposa iniezione di tecnologia. Una novità attesa al debutto al prossimo Salone di Ginevra, in programma dal 5 al 15 marzo.

Più grande e sempre visibile

Per darvi un’idea di come e quanto cambierà l’arredamento della nuova Audi A3 guardate l’immagine qui sotto: a sinistra vedete l’attuale generazione mentre a destra ecco quella nuova, che dice addio al monitor che “affoga” nella parte alta della plancia, sostituito da uno più grosso ad altezza strumentazione e quasi integrato nella plancia.

Uno stile che in parte riprende quello delle cugine Volkswagen Golf e Skoda Octavia (anche loro recentemente rinnovate), ma che fa a meno dell’effetto tablet, senza quindi il monitor a sbalzo che pare appoggiato sulla plancia.

2020 Skoda Octavia 2020 VW Golf

La differenza più grande però pare essere nella gestione del clima, con la nuova Audi A3 che sembra mantenere pulsanti fisici per gestire temperatura e flussi d’aria. Niente integrazione nel monitor dell’infotainment quindi, né tantomeno un secondo schermo come avviene sulle Audi più grandi (dalla A6 in su). Ci sarà invece naturalmente la strumentazione 100% digitale, con grafica rinnovata a nuovo monitor.

Tunnel minimal

Altro punto di contatto tra le cugine sarà il piccolo selettore per il cambio automatico DSG a 7 rapporti, ora con tecnologia shift by wire e comandato completamente dall’elettronica. Un upgrade che libera spazio sul tunnel centrale, dove con ogni probabilità ci sarà il piano di ricarica wireless per gli smartphone.

A scomparire è la rotella per gestire il sistema di infotainment, passato a comandi touch sul monitor, e sulla parte anteriore del tunnel rimarrà un pulsante multifunzione circolare per accendere e spegnere l’audio, mandare avanti o indietro le tracce audio e mettere “muto”.

Quanti cavalli?

Come detto all'inizio la protagonista delle nostre foto spia è un'Audi S3, vale a dire la versione sportiva - ma non estrema - della compatta dei 4 anelli. Sportività che verrà mossa dal solito 4 cilindri turbo benzina che potrebbe raggiungere (e magari superare) i 330 CV, potenza della nuova Volkswagen Golf R. Attualmente infatti l'Audi S3 tocca i 300 CV, stessa potenza dell'attuale Golf R.

Si tratta naturalmente solo e unicamente di supposizioni e ne sapremo di più tra qualche settimana, quando la nuova A3 verrà svelata ufficialmente.