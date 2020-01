Manca davvero pochissimo alla presentazione della nuova generazione della Seat Leon, attesa al debutto alle 19.00 del 28 gennaio. Una premiere davanti alla stampa internazionale, dove saremo presenti anche noi di Motor1.com Italia, per raccontarvi dal vivo le tante novità della compatta spagnola. E se non volete perdervi nemmeno un secondo dell’evento potete guardare tutto in diretta streaming direttamente in questa pagina, semplicemente cliccando “Play” sul player qui sotto.

Nuova Leon, cosa sappiamo

Basata su una versione rinnovata della piattaforma MQB la nuova Leon erediterà molte delle caratteristiche viste sulla nuova generazione della Golf, che con la cugina spagnola condivide il pianale. Raffinati sistemi di assistenza alla guida, luci full LED, infotainment sempre connesso e motori mild hybrid sono tra i principali indiziati come possibili novità a bordo della nuova Leon.

Anche lo stile verrà modificato e grazie ai teaser pubblicati nei giorni scorsi ci siamo potuti fare un’idea di come sarà la carrozzeria della compatta di Martorell. Come più volte anticipato le luci anteriori riprenderanno il disegno di quelle della Tarraco, così come quelle posteriori con una sottile linea luminosa a unirle.

Seat Leon, le concorrenti

Oltre alla già citata Golf 8 la nuova Seat Leon se la dovrà vedere con un nutrito gruppo di concorrenti formato da Ford Focus, Opel Astra, Mazda 3, Toyota Corolla, Kia Ceed, Hyundai i30, Honda Civic e Peugeot 308. Alcune sono state rinnovate di recente con nuove generazioni o restyling, mentre altre (come ad esempio la 308) sono vicine al fine carriera, con le nuove generazioni pronte all’arrivo.

E voi quanto aspettate il debutto della nuova Seat Leon?