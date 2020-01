C’è un nuovo pacchetto di accessori per le Fiat Tipo: è il More, che al prezzo di 500 euro aggiunge specifici optional in funzione dell’allestimento scelto (per la 5 porte sono i noti Street, Mirror, Lounge, S-Design e Sport).

Cosa significa? Che la Tipo Lounge, votata al comfort, con l’opzione More ha di serie anche i vetri oscurati, i fari allo xeno e il pacchetto Comfort, dotato del bracciolo centrale, del sedile lato guida regolabile in altezza e con il supporto lombare, mentre per le Tipo Sport e S-Design More ci sono le ruote bicolore di 18” e il tetto nero.

Fotogallery: Fiat Tipo More

5 Foto

La dotazione delle Fiat Tipo More a 5 porte

Tipo Street More: da 17.550 euro, con in più sistema multimediale UConnect con schermo di 5”, volante in pelle e servizi connessi UConnect live, per ricevere aggiornamenti su traffico e condizioni meteo;

Tipo Mirror More: da 18.800 euro, con in più vetri oscurati, climatizzatore automatico e sensori di parcheggio posteriori;

Tipo Lounge More: da 20.050 euro, con in più i vetri oscurati, i fari allo xeno e il pacchetto Comfort;

Tipo S-Design e Sport More: da 21.300 e 23.050 euro, con in più il tetto nero e le ruote di 18”.

Anche per le 4 porte e wagon

Il pacchetto More è previsto anche per le Tipo a 4 porte e Station Wagon: la 4 porte, da 16.300 euro, non c’è negli allestimenti S-Design e Sport, mentre la Tipo Station Wagon costa da 18.800 euro e non ha l’allestimento Sport.