A proposito di offerte nel mercato del nuovo, la notizia è che la casa indiana Mahindra proroga fino al 31 marzo 2020 tutte le promozioni sull’intera gamma, in collaborazione con Fiditalia. Su una vettura in particolare, la bestseller del marchio in Italia KUV100 NXT, c’è una promozione in aggiunta a quella già in atto.

Infatti, il SUV compatto può essere acquistato nella versione K6+ con già noto finanziamento Formula Vantaggi Mahindra a 9.990 euro, versando un anticipo di 949 euro, e 72 rate mensili, dopo 30 giorni, da 169 euro ciascuna (TAN fisso 6.45%, TAEG 9,02%) senza rata finale.

In alternativa, c’è il nuovo finanziamento Simplybuy: per la medesima vettura, il prezzo promozionale è di 10.990 euro, e le rate diventano 84 da 161 euro mensili (TAN fisso 5,27%, TAEG 7,16%): niente anticipo, niente rata finale e tre anni di assicurazione furto incendio in omaggio.

Vantaggi

Mahindra dimostra una politica di prezzi particolarmente aggressiva: difficile trovare tra i concorrenti listini così bassi e rate così dilazionate, almeno a parità di dimensioni e motorizzazioni. Lo sconto sul listino va da 1.000 a 2.000 euro, non è mai prevista una rata finale, e l’anticipo è zero o piuttosto basso, con alcuni servizi aggiuntivi; inoltre, nel primo caso, rinunciando alla facoltativa copertura assicurativa sul credito sicuro, la rata scende ulteriormente a 158 euro.

Svantaggi

Qualche spesa in più rispetto agli esempi è prevedibile, sia per i costi del finanziamento che per quelli variabili come l’IPT. La KUV100 è un’utilitaria dall’immagine economica e dal valore residuo non altissimo, con un numero di rivenditori e centri assistenza ancora in crescita: costa poco, ma è da usare e tenere per lungo tempo.