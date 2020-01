“Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici”. Si chiude così il post pubblicato su Facebook da Beppe Sala, nel quale il sindaco di Milano ha annunciato il blocco del traffico per domenica 2 febbraio. Una giornata nella quale i mezzi con motore a combustione rimarranno fermi, così da riportare – si spera – i livelli di PM10 sotto i livelli di guardia.

Attive le misure di primo livello

Livelli superati per 4 giorni di seguito, cosa che ha fatto attivare al Comune di Milano le “misure temporanee ed emergenziali di primo livello per il miglioramento della qualità dell’aria” che si traducono nell’estensione a sabato e domenica delle limitazioni dell’accesso in Area B.

Vale a dire blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti (benzina Euro 0 e fino a diesel Euro 4 senza FAP) dalle 8.30 alle 18.30 entro un’area che copre il 72% del territorio comunale.

Blocco del traffico a Milano, chi può circolare

Il Comune di Milano non ha ancora pubblicato modalità e tempistiche del blocco del traffico, né se intenderà replicare la misura per ridurre le emissioni inquinanti. Probabile che, se le piogge dovessero continuare a scarseggiare, le domeniche a piedi verranno replicate fino a un abbassamento del livello di PM10 nell’aria.

Secondo le rilevazioni dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) il livello di polveri sottili nei giorni scorsi era di 80 microgrammi per metro quadrato, un valore ben superiore ai 50 microgrammi/km2 considerato il livello limite.