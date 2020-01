Porsche sta procedendo secondo i piani con lo sviluppo della Taycan Sport Turismo, come confermano queste nuove foto spia. Si tratta della versioni più spaziosa a prova di famiglia, anche considerabile come la variante wagon della prima auto elettrica di Porsche. Dovrebbe debuttare come auto di produzione entro la fine dell'anno.

Ancora nascosta

Trasformare la Taycan da berlina a SW per tutta la famiglia non è facile. In questa fase di collaudo finale, Porsche sta probabilmente valutando il comportamento dell'auto in condizioni invernali e si concentra in particolare sui dati dei propulsori e della batteria quando le temperature sono basse.

Le nostre fonti dicono che è stata una giornata divertente per i tester della Porsche, dato che hanno avuto modo di testare le doti dinamiche sulla neve con tante derapate.

Fotogallery: Porsche Taycan Sport Turismo, nuove foto spia

27 Foto

Motore da deliberare

Sebbene non confermato ufficialmente ancora, il propulsore per Taycan Sport Turismo verrà preso dalla Taycan berlina senza alcuna modifica alle specifiche. Ciò significa che i modelli 4S, Turbo e Turbo S saranno disponibili con potenze che vanno da 523 CV(390 chilowatt) a 751 CV (560 kW) e una coppia tra 650 e 1.050 Nm. Questi numeri sono raggiungibili quando si utilizza una funzione di overboost con la modalità Launch Control attivata.

Più avanti dovrebbe debuttare la sorella della Panamera Sport Turismo, la Taycan Cross Turismo, che presenterà una forma simile della carrozzeria, ma combinata con elementi di design per il fuoristrada e sospensioni rialzate. Entrambe dovrebbero essere in vendita come modelli 2021 all'inizio del prossimo anno o più tardi.

Photos: CarPix