Quello firmato Lamborghini sarà un nuovo set in scala 1:8, il terzo della serie Ultimate Lego Technic che ha già riscosso un enorme successo con i modelli precedenti. Atteso per la prossima estate, il kit ha la possibilità di realizzare trasmissioni, differenziali e sistemi di ingranaggi, per un’esperienza di costruzione avanzata che rappresenta per molti fan una sfida.

Fascino irresistibile

Da sempre le costruzioni Lego, semplici ma complesse, hanno appassionato intere generazioni. Anche nell’era digitale, in cui l’intrattenimento passa sempre più spesso da uno schermo, questa collaborazione offre il modo di vivere un’esperienza autentica grazie alla riproduzione, fin nei minimi dettagli, di una supersportiva Lamborghini creando un modello, Aventador omologo a quello reale.”

“Dopo il successo delle precedenti creazioni Ultimate - commenta Per Niels Henrik Horsted, Marketing Director di Lego Technic - la collaborazione con Lamborghini è la scelta ideale. era fondamentale per noi individuare un nuovo partner che ci offrisse una vettura leggendaria, un design inconfondibile e un utilizzo della tecnologia all’avanguardia”.

In attesa del caldo

Il modello Lamborghini Lego Technic sarà disponibile online dal 1° giugno 2020, per poi approdare nel resto dei punti vendita dal 1° agosto 2020. Maggiori dettagli sulla Lamborghini in scala saranno resi noti a breve.