Che la Tesla Model 3 sarebbe diventata l’auto elettrica più venduta in Europa nel 2019 era quasi scontato visti i numeri registrati nell’anno. Quello che non era preventivato però è che la berlina media di Elon Musk sarebbe stata in grado di prendersi il terzo posto assoluto tra le auto più vendute in Europa nel mese di dicembre. Un risultato storico che porta per la prima volta un’elettrica sul podio nel Vecchio Continente, aprendo nuovi orizzonti per il 2020.

Il caso Olanda

Questo boom è stato possibile grazie all’Olanda che ha visto terminare gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche lo scorso 31 dicembre generando una corsa all’acquisto di auto a zero emissioni con la Tesla che da sola ha totalizzato 11.563 immatricolazioni.

Il risultato è certamente anomalo, non si potrà ripetere nel breve periodo, ma ha comunque una sua rilevanza perchè un’auto elettrica ha di fatto superato per la prima volta modelli tradizionali molto popolari come Renault Captur, Nissan Qashqai, Volkswagen Polo, Peugeot 208 e Ford Focus.

Le 10 auto più vendute in Europa a dicembre 2019

Modello Immatricolazioni Volkswagen Golf 30.652 Renault Clio 27.516 Tesla Model 3 22.118 Ford Kuga 22.045 Dacia Duster 20.933 Renault Captur 20.299 Nissan Qashqai 19.726 Dacia Sandero 19.204 Volkswagen Polo 18.263 Peuget 208 17.612

Bolla o non bolla

Con ogni probabilità la notizia della fine degli incentivi olandesi è stata sfruttata a tavolino nel quartier generale di Tesla, pronta a infarcire di Model 3 il mercato al momento giusto, ma un exploit del genere ha comunque sorpreso gli addetti ai lavori. Ed è un risultato che funge da ciliegina sulla torta al recente record di capitalizzazione che ha portato il valore di Tesla in borsa a quota 100 miliardi di dollari. Per molti si tratta di una bolla per altri di un successo ormai concreto che nel 2019 a totalizzato 367.500 immatricolazioni, il 30% delle quali in Europa. Numeri che dovrebbero crescere ancora con la Model Y, un SUV compatto che come dimensioni, tipologia di carrozzeria risponde ai gusti del momento di gran parte degli automobilisti.

Concorrenza in arrivo

Va altresì ricordato che oggi Tesla corre quasi sola, con pochissime concorrenti paragonabili per prezzo e contenuti tecnici come Hyundai Kona e Kia Niro. Le due versioni a batteria dei crossover coreani partono rispettivamente da 49.100 euro (per la versione con batterie da 64 kWh e autonomia di più di 400 km) e circa 46.000 euro.

Nel 2020 l’offerta di mercato è destinata ad ampliarsi con almeno una dozzina di modelli inediti (qui trovate la lista completa) e sicuramente più accessibili di oggi. A cominciare dalla Volkswagen ID.3 (e tutte le derivate del Gruppo su base MEB) e delle Peugeot 208 o e-2008.

Plug-in o Full electric?

Un altro dato interessante da monitorare in questa delicata fase di transizione tecnologica sono le vendite delle auto ibride plug-in, tecnologia che per molti costruttori rappresenta un ponte naturale tra i motori endotermici e quelli a full electric. Ma è un ponte che ad oggi percorrono in pochi: nella top 10 delle auto ricaricabili più vendute in Europa a dicembre, solo 3 sono ibride plug in. Per intenderci dietro la Tesla Model 3 c’è la Renault Zoe, a seguire Nissan Leaf, BMW i3, Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona EV, Audi e-tron, Mini Countryman PHEV e Volvo XC60 T8 PHEV.

L’elettrico puro, dunque, ad oggi è preferito rispetto al plug-in, nonostante non tutti i paesi del Vecchio Continente siano pronti con le infrastrutture di ricarica o con forti piani di incentivazione. Fra le due tecnologie contendenti, chi gode di sicuro per il momento è Toyota grazie al full hybrid che ad oggi incontra le preferenze della maggioranza dei clienti che scelgono un’auto elettrificata.

I colossi alla rincorsa

Ma se Tesla ride gli altri non stanno certo a guardare, con i grandi gruppi automobilistici sempre più impegnati a lanciare modelli elettrificati. Una rincorsa per evitare le multe europee sulle emissioni che potrebbe fare vittime illustri. Una paura di rimanere indietro che ha contagiato anche Herbert Diess – numero uno del Gruppo Volkswagen – che durante un meeting ha ricordato la storia di Nokia, sottolineando come il rischio di fare la stessa fine dell’ex colosso dell’azienda di telecomunicazioni è dietro l’angolo.

I più giovani forse non lo ricorderanno, ma tra gli anni ’90 e i primi 2000 Nokia era leader indiscussa nel mercato dei telefonini, ma incapace di adattarsi alla rivoluzione portata dall’avvento degli smartphone. Un rischio che riguarda tutti, e se lo dice il capo del più grande gruppo automobilistico del mondo non si può prendere alla leggera.