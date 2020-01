La nuova generazione della Mercedes Classe S l’abbiamo vista, o meglio spiata, già molte volte durante i suoi test in giro per il mondo, sempre coperta da camuffamenti. Oggi per la prima volta la vediamo “come mamma l’ha fatta”, grazie a una postata sul profilo Instagram di Cochespias. Uno scatto “sporco” con qualche trave di mezzo, ma sufficiente per darci qualche indizio in più sull’aspetto della prossima ammiraglia della Stella.

Muso a sbalzo

Prima di tutto la mascherina che, a quanto sembra, sporge dalla carrozzeria e appare più grande rispetto alla generazione attuale. Balzano all’occhio anche le luci LED inferiori che “abbracciano” il paraurti e le prese d’aria. A LED è naturalmente anche il gruppo ottici principale, con disegno nuovo e molto sottile.

La fiancata della nuova Mercedes Classe S sembra molto liscia e levigata, ma il colore nero e l’angolo di scatto potrebbero tranne in inganno. Una semplicità nel design resa anche dalle maniglie a scomparsa, novità assoluta per l’ammiraglia di Stoccarda.

Purtroppo l’acrobatico fotografo autore dello scatto non è riuscito a catturare anche immagini dell’abitacolo. In nostro aiuto vengono però precedenti foto spia che ritraevano 2 maxi schermi, uno orizzontale per la strumentazione e uno verticale (simile per impostazione a quello di Tesla Model S ed Model X) sul tunnel centrale.

Arriva entro fine anno

Attesa con motori benzina e diesel elettrificati con tecnologia mild hybrid e plug-in la nuova Mercedes Classe S arriverà entro fine 2020, con presentazione che potrebbe essere già a Ginevra, anche se la kermesse elvetica è ormai vicina e nessun tipo di teaser è ancora stato pubblicato. Più facile quindi che il debutto sia verso l’estate o all’inizio dell’autunno.

Non ci dovrebbe invece essere una versione 100% elettrica: il compito di essere completamente a emissioni zero infatti sarà della EQS, ammiraglia a batterie anch’essa in fase di test e anticipata nello stile e nella tecnologia dalla concept Vision EQS vista a Francoforte.