La Lotus Evora è fra le auto sportive più longeve sul mercato, perché ha esordito nel 2009 e da allora è “passata” attraverso numerosi aggiornamenti. L’ultimo è di questi giorni, perché la casa inglese annuncia il debutto della versione Evora GT410, più turistica e meno costosa dell’unica altra disponibile (la GT410 Sport).

La GT410 ha una dotazione di serie più ricca e accorgimenti per la guida di tutti i giorni, come l’aria condizionata, la telecamera posteriore di parcheggio e una maggiore quantità di materiali fono-assorbenti, che isolano meglio l’abitacolo dai rumori esterni.

Non teme l'inverno

Fra le novità al debutto per la GT410 ci sono il sistema multimediale, dotato di navigatore satellitare, Apple CarPlay e radio dab, e inediti pannelli delle portiere, con il poggia-gomito e una tasca per riporre piccoli oggetti.

I rinnovati ammortizzatori filtrano meglio le asperità del fondo stradale e i pneumatici sono Michelin Pilot Sport 4S, gomme quattro stagioni a loro agio anche con la pioggia o l’asfalto viscido. La GT410 ha compresi nel prezzo anche il regolatore di velocità, i sedili riscaldabili, i sensori di parcheggio posteriori, gli specchietti retrovisori neri ed i cerchi di 19” all’anteriore e di 20” al posteriore.

Anche nel look è più sobria

Rispetto alla Evota GT410 Sport non cambia il motore, che è il noto V6 3.5 sovralimentato con compressore volumetrico: eroga 416 CV e 410 Nm di coppia, per uno ‘0-100’ in 4,2 secondi e 298 km/h di velocità massima. Il cambio è manuale a 6 marce, ma optional c’è l’automatico sempre a 6 rapporti, con il quale però bisogna “accontentarsi” di 278 km/h come velocità massima. Lo stile invece è più sobrio, perché la GT410 ha colori più eleganti, il lunotto in vetro (non a lamelle) e il tetto in tinta con la carrozzeria.