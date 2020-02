Finalmente ci siamo! È partito il conto alla rovescia per il Motor1Days 2020 con l'Autodromo di Modena che aprirà i cancelli a tutti gli appassionati sabato 16 e domenica 17 maggio per la quarta edizione della festa di Motor1.com dedicata alla passione per l’automobile. Siete tutti invitati, come sempre, perchè il nostro è un evento aperto e gratuito che quest’anno sarà ancora più grande e diffuso sul territorio grazie all’integrazione con il Motor Valley Fest di Modena (14-17 maggio).

Perchè Motor1Days è a tutti gli effetti il Parco divertimenti della Motor Valley, il cuore dinamico della manifestazione per vivere esperienze cone le auto più belle, veloci, e tecnologiche di sempre. Presto apriranno le iscrizioni per il pubblico e per gli appassionati che desiderano partecipare esponendo la propria auto. Dunque appuntatevi subito fra i “preferiti” l’indirizzo del sito ufficiale www.motor1days.com e continuate a seguirci su Facebook e Instagram (ricordate il like alla pagina Motor1Days su IG) perché le sorprese non mancheranno.

Dalla pista allo sterrato

Guidare, guidare... farsi guidare. Perchè stiamo organizzando tantissimi test drive per darvi la possibilità di mettervi al volante delle ultime novità di mercato, dalle citycar ai SUV più interessanti del momento, auto ibride, ibride plug-in e anche elettriche, da testare sia su percorsi cittadini studiati ad hoc sia in fuoristrada. Sul circuito off-road dell'Autodromo di Modena potrete cimentarvi al volante delle trazioni integrali più "dure e pure" tra guadi e twist, oppure vivere l'esperienza da passeggeri con i nostri piloti esperti.

Piloti che, ovviamente, monopolizzeranno anche la pista per farvi vivere l'emozione e l'adrenalina di hot lap a tutto gas sulle sportive più potenti e desiderabili sul mercato. Tra loro ci saranno anche i nostri tester (si, ci sarà tutto il team di Motor1), per rafforzare ancora di più quel legame e quella passione che non vediamo l'ora di condividere trascorrendo un weekend all’insegna del divertimento.

Esposizioni e show in pista

Tra un test drive e l'altro inoltre potrete muovervi liberamente per l'Autodromo dove, nei box e nelle aree esterne esporremo alcune tra le auto - stradali e anche da corsa - più belle di sempre, moderne o con qualche anno sulle spalle. Non mancheranno poi workshop per incontrare personaggi del mondo dell’auto e attività dedicate ai più piccoli, così come tantissimi show in pista. Insomma, il programma sarà ricco ma non vogliamo anticiparvi oltre. Se non una raccomandazione: liberati da tutti gli impegni per quel fine settimana. Motor1Days vi aspetta insieme a noi tutti!