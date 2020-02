3 / 12

Da noi i pick-up sono mezzi particolari che (anche per via della particolare omologazione) non hanno mai conosciuto particolare successo. Così non è in altre parti del mondo, Stati Uniti in testa, dove i modelli col cassone rappresentano una fetta importante del mercato. In testa (e secondo nella classifica mondiale) ci sono i pick-up della serie F di Ford, partendo dal classico F-150. Le vendite del 2019 sono state di 1.070.234, per un calo dell’1,1% rispetto al 2018.