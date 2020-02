Dopo aver già ricoperto questo ruolo l'anno scorso, anche l'edizione 2020 del Festival di Sanremo vedrà Seat come official partner. Sarà compagna anche del format "Guess the Artist", ideato e realizzato da SBAM per MTV, che inizierà a partire dal 4 febbraio sui canali social di MTV e di Seat.

Il talk vedrà il conduttore Nicolò De Devitiis - già inviato de Le Iene e appassionato di musica - a bordo di una Ateca oscurata impegnato a fare alcune domande chiuse a un artista, nascosto in una seconda auto della Casa spagnola, per indovinarne l'identità.

Fotogallery: Seat, di nuovo "partner in music" al Festival di Sanremo 2020

Sostegno per la musica

Non è la prima volta che Seat punta sull'arte e in particolare sulla musica. Nel corso degli ultimi tempi, è stata partner di molti video musicali da Shade a Benji & Fede, è stata sponsor del Kappa FuturFestival di Torino, Official Car del Tour dei Boomdabash, e collabora direttamente con Spotify. La partnership con il Festival di Sanremo, quindi, è la ciliegina su una torta di collaborazioni musicali molto variegate.