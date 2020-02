Ci sono tanti modi per presentare una nuova auto, dai più classici come i saloni, ai più creativi. E in questo caso Jaguar ha optato per la seconda, perché per la rinnovata F-Type ha deciso di collaborare con Hot Wheels creando un modellino in scala 1:64, fedele all'originale in ogni dettaglio.

La piccola replica è stata poi fatta correre su una pista di 232 metri realizzata all'interno dello studio design di Jaguar, alternando scene del modellino con quelle dell'auto vera e propria.

Fotogallery: Jaguar F-Type, il debutto con la Hot Wheels

13 Foto

Replica anche dei nuovi dettagli

Jaguar collabora con Hot Wheels da oltre 40 anni secondo quanto dice Bryan Benedict, il Senior Manager del Design di Hot Wheels, che però sottolinea come questa in particolare sia stata "un'esperienza unica nel suo genere".

Il modellino della F-Type, creato tramite stampa 3D, è stato realizzato con cura per i dettagli sia dentro che fuori, anche per i loghi e la camuffatura esterna tipica dei prototipi. Sono riusciti anche a replicare il particolare taglio del cofano a conchiglia, i nuovi fari anteriori a LED e il design più tagliente del paraurti.

Ciò che chiaramente non può vedersi dal modellino, per quanto possa essere preciso, sono gli interni: ciò che salta all'occhio sono la pelle Windsor e le finiture cromate, più alcuni dettagli come il riferimento al 1935 (il primo anno in cui si fece utilizzo del nome Jaguar) e il quadro strumenti virtuale da 12,3 pollici.

Tra modellino e argilla

Il Jaguar Design Studio è stato inaugurato a settembre 2019 e rappresenta una novità per la Casa inglese, poiché per la prima volta in oltre 80 anni il reparto creativo ha ottenuto uno spazio dedicato.

All'interno dello studio, fra i molti computer e schermi, si vede nel video il modellino in scala passare sopra a un esemplare in argilla lavorato a mano, cosa che contrasta un po' con la tecnologia che la circonda.

La gamma motori

Nonostante le 44 curve, i tre salti e i 25 giri della morte, il modellino raggiunge una velocità in scala di oltre 480 km/h usando solo la forza di gravità. Il modello reale però ha bisogno di un vero motore, e Jaguar ha optato per due motorizzazioni: un quattro cilindri turbocompresso da 300 CV, e un V8 sovralimentato da 450 CV, che possono diventare 575 CV nella F-Type R. Quest'ultimo rende l'auto in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.

Già disponibile agli ordini

Alla fine del video, il modellino perde il camouflage e, dopo aver percorso tutti i vari passaggi del processo di progettazione, si incontra con l'auto vera e propria, probabilmente per simboleggiare che è pronta. La nuova F-Type, infatti, è già ordinabile, ed è anche configurabile online. I prezzi partono da 66.330 euro.