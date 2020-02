Si è chiusa la 38esima edizione di Automotoretrò, il Salone dedicato al mondo delle auto e delle moto storiche che, dal 1983, raccoglie al Lingotto Fiere di Torino alcune tra le più belle auto storiche - sia stradali che da corsa - di sempre.

La kermesse 2020 ha registrato numeri da record, con oltre 73.000 visitatori accreditati nell'arco dei quattro giorni di evento.

Come ogni anno, non ci siamo lasciati sfuggire l'occasione di partecipare, con il nostro Andrea Farina che, oltre a spiegarci perché si tratta di un appuntamento da non perdere per gli amanti delle auto storiche, ci ha fatto scoprire da vicino le youngtimer più belle e i capolavori "a meno di 100.000 euro" in esposizione.

E come lasciarsi scappare il 40esimo anniversario dell'utilitaria più amata d'Italia? Stiamo parlando ovviamente della Fiat Panda, protagonista di uno dei video live che trovate sul nostro canale Youtube e delle immagini pubblicate sui nostri canali social Facebook e Instagram.