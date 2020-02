Ormai ci siamo, tra meno di un mese si aprirà ufficialmente la 90esima edizione del Salone di Ginevra: il pubblico potrà accedere ai padigilioni del Palexpo dal 5 al 15 marzo, con le giornate precedenti che saranno dedicate alla stampa e all'assegnazione di importanti premi come il Car of The Year (cliccate qui per andare al sito ufficiale e saperne di più su orari e prezzi).

Gli organizzatori hanno annunciato inoltre che, in contemporanea mercoledì 4 marzo nell'Auditorium del Salone, si terrà l'esclusivo GIMS VIP Day, una serie di conferenze che vedranno la partecipazione di amministratori delegati, piloti e opinion maker del mondo dell’industria automotive, dell'industria delle auto elettriche, dei leader della tecnologia e dei team del motorsport.

Dall'auto elettrica alla digitalizzazione

Tra i partecipanti che hanno confermato la loro presenza troviamo gli amministratori delegati di aziende del calibro di Acronis, Arrival, Dell Technologies, Polestar, ROKiT Williams Racing e di 5G Automotive Association, ma anche piloti professionisti di NASCAR Cup Series e W Series Racing, quest'ultimi per introdurre su un palcoscenico così importante il tema dell’automobilismo sportivo al femminile.

Si tratteranno temi chiave dell’auto di oggi e di domani, dalla guida autonoma all'auto elettrica passando per i progressi dell’elettrificazione nel campo delle alte prestazioni e, infine, alla digitalizzazione.

"Saranno oltre due dozzine gli opinion leader e le personalità che presenteranno gli approfondimenti sui temi più importanti del nostro settore" ha detto Olivier Rihs, Managing Director del Salone di Ginerva. "Il GIMS offre una piattaforma unica ed esclusiva per discutere quanto importanti siano il futuro della mobilità ed i suoi effetti sui cittadini, sulle organizzazioni, sul settore e sulla società. Siamo particolarmente lieti e orgogliosi del nostro VIP Day".

Il programma completo

Il programma del VIP Day 2020 che si terrà durante l’intera giornata del 4 marzo 2020 nell’Auditorium del GIMS al Padiglione 4 è disponibile sul sito ufficiale del GIMS. Cinque le sessioni in programma.