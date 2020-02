Più tecnologia, connettività e sistemi di sicurezza per le nuove versioni S-Tech del SUV medio e grande di Skoda. Karoq e Kodiaq aggiungono all'allestimento vari optional del listino offrendo una dotazione di serie più completa che permette di accedere ad alcuni pacchetti con un notevole vantaggio in termini di prezzo rispetto al costo delle singole dotazioni. Rimane, inoltre, la possibilità di personalizzare il modello senza limitazioni.

La prevendita è già iniziata, con le prime consegne che partono da febbraio 2020. I prezzi partono da 27.590 euro per la Karoq e da 31.690 euro per la Kodiaq.

Kodiaq S-Tech

Di serie ci sono i sedili posteriori Varioflex, ovvero le tre sedute singole, dove i due esterni possono scorrere longitudinalmente o traslare trasversalmente, oltre a poter essere abbattuti e anche rimossi singolarmente. Non mancano nemmeno le tecnologie in grado di garantire la guida assistita di secondo livello.

Più nel dettaglio non manca l'adaptive cruise control con frenata automatica e mantenimento della distanza di sicurezza, il front assistant con riconoscimento pedoni, il lane assistant per mantenimento corsia di marcia e il side assistant con rear traffic alert per il controllo dell’angolo cieco e del traffico dietro di noi in retromarcia.

Sono di serie anche i fari anteriori full LED con AFS (Adaptive Frontlight System), con regolazione dinamica, lavafari integrati e fari fendinebbia con funzione curvante. Non mancano nemmeno Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink per la connessione dello smartphone.

Fotogallery: Skoda Karoq

108 Foto

Karoq S-Tech

Il SUV più grande riprende tutte le dotazioni di sicurezza attiva e connettività presenti sulla Karoq a cui aggiunge il plus della terza fila di sedili a scomparsa, che permette all’occorrenza di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri.

I clienti hanno la possibilità di personalizzare Karoq e Kodiaq con tutti i colori di carrozzeria e con tutti gli equipaggiamenti a richiesta, tra cui il nuovo Design pack, che include i cerchi in lega da 18" antracite, mancorrenti sul tetto in colore argento, cornice dei finestrini cromata e, solo per Karoq, anche i finestrini oscurati dal montante B.

Motori e prezzi

Karoq è disponibile nelle motorizzazioni benzina 1.0 TSI 115 CV e 1.5 TSI 150 CV sia

con cambio manuale sia con automatico DSG, e con il 1.6 TDI 115 CV manuale o DSG e il 2.0 TDI 150 CV DSG 4x4. I prezzi partono da 27.590 euro.

Kodiaq è invece disponibile con la nuova motorizzazione benzina 1.5 TSI 150 CV manuale o DSG e con il 2.0 TDI 150 CV proposto con cambio manuale o con doppia frizione DSG, anche in abbinamento alla trazione integrale 4x4. Il listino della versione parte da 31.690 euro.