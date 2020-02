Vi ricordate lo stradario, quel fascicolo da tenere nel cassettino dell’auto per orientarsi e cercare vie sconosciute di una grande città? Oppure il vecchio metodo della domanda al passante: “Scusi, sa dov’è…”?

Sono abitudini del passato, che abbiamo messo da parte dopo l’arrivo di strumenti più moderni ed efficaci, a partire da Google Maps, che l’8 febbraio 2005 veniva lanciato come sito internet e si sarebbe evoluto fino a diventare uno strumento indispensabile non soltanto per gli automobilisti, ma anche per i pendolari e per chi è alla ricerca di informazioni su negozi, ristoranti e altre attività commerciali.

Un navigatore satellitare sempre a portata

La prima versione di Google Maps ha un’interfaccia pulita e senza fronzoli (nella foto in alto), dove l’utente può cercare non soltanto un luogo o le indicazioni per raggiungerlo, ma anche alberghi, pizzerie e altro. Per la prima volta, insomma, un servizio di mappe stradali integra al suo interno dati su spazi commerciali.

Il miglioramento sostanziale avviene però a novembre 2007, quando Google Maps diventa un’app per dispositivi mobili, a partire dai Blackberry e Palm, passando per quelli con Android (nel 2008) e iOs (dal 2012). Le funzionalità del servizio sono disponibili anche in mobilità e questo fa diventare l’app un vero e proprio navigatore satellitare, complice l’arrivo nel 2009 delle indicazioni vocali prima di ogni svolta.

Le mappe anche offline

Google Maps viene aggiornato costantemente e diventa ancora più completo dal 2014, quando vengono aggiunte nuove informazioni per le attività commerciali: scegliendone una, infatti, si entra in una pagina con indicati orari di apertura e chiusura, recensioni e prezzi stimati.

Dall’anno successivo è possibile scaricare nell'app una parte della mappa, in modo da usarla anche se non è presente la connessione ad internet o all’estero. L’ultimo aggiornamento è del 7 febbraio 2020: cambiano l’icona e la grafica dell’app, con inediti menù.