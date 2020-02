I prossimi mesi saranno certamente molto impegnativi per Mercedes, con i lanci di tutta una serie di novità tra restyling, nuove generazioni e modelli inediti. Del secondo gruppo farà parte la nuova Classe C, vista più volte grazie a varie foto spia e pizzicata ora al Nurburgring durante una sessione di prove lungo il mitico Inferno Verde.

AMG travestita?

I 20 e passa km de tracciato tedesco sono ormai un classico banco di prova per molte auto pronte a entrare in produzione e ma non solo di modelli più sportivi. Certo, una Mercedes C63 AMG ci starebbe proprio bene al Nurburgring, ma è difficile dire se effettivamente, sotto le camuffature, ci sia la versione modificata dai tecnici di Affalterbach o meno.

Di sicuro la nuova Mercedes Classe C ospiterà numerose tipologie di motori, dai classici benzina e diesel a 4 e 6 cilindri, probabilmente mild hybrid, al V8 biturbo benzina di 4 litri delle AMG, passando per inedite varianti ibride plug. Una ricca offerta di varianti alle quali potrebbe affiancarsi un domani anche una versione 100% elettrica, caratterizzata dal prefisso “EQ” che precede tutte le Mercedes a emissioni zero.

Arriva a fine anno

La nuova generazione della Mercedes Classe C chiuderà il giro di novità della Stella per il 2020 – composto, tra le altre, da Classe E restyling e nuova Classe S – e sarà basata su una versione aggiornata della piattaforma MRA2. Le novità non saranno unicamente meccaniche ma anche (e soprattutto) tecnologiche, con nuovi e più raffinati sistemi di assistenza alla guida, assieme a una versione ulteriormente potenziata del sistema di infotainment MBUX.