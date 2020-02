Alle World Finals di Jerez de la Frontera 2019, Lamborghini Squadra Corse aveva annunciato il debutto di una nuova hypercar (qui i teaser) destinata esclusivamente alla pista. Questo nuovo modello, che segue la filosofia del programma XX di Ferrari, debutterà dopo la metà del 2020.

Nel frattempo sono già iniziati i lavori di messa a punto con i primi test al banco per il V12 aspirato 6.5 da 830 CV.

Cosa sappiamo

Non ci sono ancora altri numeri precisi e tutto quello che sappiamo riguarda l’aerodinamica di ispirazione racing e la composizione strutturale, data da un telaio anteriore in alluminio unito al monoscocca in fibra di carbonio e progettato per garantire i più alti standard di sicurezza.

A differenza dello scatolato in alluminio, come avviene sulla Aventador, per alloggiare il motore è stato realizzato un rollcage in acciaio che massimizza le caratteristiche di rigidezza torsionale e flessionale.

Prelibatezze

Una chicca è la trasmissione Xtrac sequenziale a 6 rapporti, con funzione strutturale portante per il comparto sospensioni, dove i braccetti sono direttamente collegati alla scatola del cambio, a garanzia di una cinematica ottimale e un sensibile miglioramento del rapporto rigidezza\peso.

Nel video si intravedono alcune di queste parti, come gli ammortizzatori push rod, che adesso hanno un posizionamento diverso. Sempre dal video è possibile gustarsi un anteprima del sound di questo ululante V12. Il differenziale è un innovativo autobloccante meccanico, che permette al pilota di regolarne il precarico in modo dinamico, per ottimizzare la guidabilità a seconda del circuito e delle condizioni dell’asfalto.