Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino e sempre più aziende colgono l'occasione per lanciare promozioni. Succede anche nel mondo della mobilità, con i servizi di car sharing, car pooling e altro ancora.

Al momento la lista è ristretta a tre nomi - Jump by Uber, ShareNow e CiaoAldo -, che hanno deciso di offrire ai clienti sconti dedicati; ma se qualcun altro dovesse aggiungersi aggiorneremo l'elenco. Vediamo i dettagli.

Car Sharing

Nato dalla fusione degli ex-rivali Car2Go e Drive Now, ShareNow è attualmente il servizio di car sharing più grande e diffuso al mondo. In Italia vengono usate le smart fortwo e forfour, e ogni auto ha tutto il pacchetto benzina-assicurazione-parcheggio compreso nelle tariffe a tempo, che partono da 0,19 cent al minuto per la fortwo.

In occasione del 14 febbraio, Share Now ha messo a disposizione il codice promozionale "Valentines2020" che regalano all'utente 5 euro di credito, utilizzabile dal 12 al 16 febbraio.

"Taxi" con la propria auto

Un altro servizio in promozione per la festa degli innamorati è CiaoAldo. Si tratta di un sistema particolare, perché è un'app per gli "autisti personali": una volta chiamato, il driver passerà a prendere il cliente e guiderà la sua auto per lui fino alla destinazione designata - come ad esempio a casa, dopo aver alzato troppo il gomito - oppure, se il cliente non è munito di auto personale, l'app si occuperà di chiamare un NCC.

Per la festa di San Valentino, CiaoAldo applica uno sconto del 20% rispetto alla normale tariffa, esclusivamente per la giornata del 14 febbraio.

Bike Sharing

Per cercare di diffondere ancora di più il suo servizio di noleggio nella Capitale, Jump by Uber ha deciso di sfruttare il giorno di San Valentino per creare un "giochetto" in stile Cupido con le proprie biciclette elettriche (che, ironia della sorte, sono pure rosse).

Dal 14 febbraio fino al 14 marzo, ogni bicicletta avrà un nome fra quelli più comuni in Italia. Una volta trovata la bici col proprio nome o con quello della propria dolce metà, ci si potrà fare una foto insieme al velocipede e caricarla sui social con l'hashtag #jump4lovers e il tag @uber.

In più, digitando Jump + il proprio nome nell'apposita sezione promozioni, si avrà accesso a un bonus come, ad esempio, del tempo di viaggio gratis. Nel caso in cui non fosse disponibile il vostro nome, basterà utilizzare il codice "MyPerfectMatch" per 20 minuti di viaggio gratuito.