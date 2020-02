La nuova Volkswagen Golf è una delle protagoniste indiscusse di queste prime settimane del 2020. Presentata e guidata sul finire dello scorso anno, la compatta tedesca è arriverà nelle concessionarie a partire dal prossimo mese e sempre a marzo si svelerà – al Salone di Ginevra – nelle sue varianti sportive GTI che, con la settima generazione, si sono divise in 2: una “normale” e l’altra ancora più pepata. Una norma che ritornerà anche con l’ottava generazione, con la GTI classica e la più cattiva, contraddistinta dalla sigla TCR.

Estetica dedicata

Proprio quest’ultima è stata pizzicata dai nostri fotografi durante alcuni test in mezzo alla neve, a ridosso del suo debutto a Ginevra. E se pensate che si tratti in realtà di una GTI normale, un piccolo particolare svela la reale natura dell’esemplare spiato: i dischi dei freni perforati, proprio come sulla precedente Golf GTI TCR.

Ci sono poi altri particolari dedicati alla TCR, come paraurti anteriore e posteriore, diffusore, scarico sdoppiato cerchi in lega con nuovo disegno e così via. Unico elemento ripreso dalla Golf normale è lo spoiler, che sulla TCR sarà ben più grande.

Non solo più potenza

Come rivelato da un’immagine pubblicata qualche giorno fa, la nuova Volkswagen Golf TCR – che manterrà la sola trazione anteriore – sarà mossa dal solito 2.0 turbo benzina portato a quota 300 CV, appena 10 CV in meno rispetto all’attuale Golf R. Ma le novità non saranno unicamente sotto il cofano: la nuova Golf TCR monterà anche un impianto frenante potenziato e assetto rivisto.

Per chi vorrà ancora più potenza ci sarà la nuova Golf R, mossa da 330 CV scaricati a terra da tutte e 4 le ruote, attesa al debutto al prossimo Goodwool Festival of Speed.