Marchi auto e calciatori sono spesso fianco a fianco. E' così che Cupra, il brand sportivo di Seat nato nell'era di De Meo (ora in Renault Group), ha scelto uno dei portieri più famosi al mondo come testimonial, Marc ter Stegen. Il tedesco - come parte di questa collaborazione a lungo termine - ha ricevuto una delle 1.999 Ateca Limited Edition.

"Conosciamo tutti perfettamente il suo rendimento in campo, ma ciò che ci ha veramente colpiti è la sua straordinaria personalità, che ci ha convinti da subito ad avviare grandi progetti insieme", ha detto Wayne Griffiths, CEO di Cupra, che da agosto è anche partner dell'FC Barcelona.

Una scelta strategica per alcuni mercati

Scegliere il testimonial "giusto" non è facile. A monte ci sono molte considerazioni che vengono fatte e la celebrità di Marc ter Stegen aiuterà il marchio Cupra a farsi conoscere in mercati chiave come la Germania e la Spagna. Il 2020 è un anno molto importante per il marchio, perché il trend di crescita è buono e va mantenuto. Nel 2019, infatti, sono state vendute quasi 24.700 Cupra per una crescita su base annua del 71,8%.

Inoltre, il ruolo di ter Stegen rafforza l'immagine sportiva di Cupra che aveva già legato la sua immagine a quella di personalità molto note nel mondo dello sport, come il pluripremiato pilota automobilistico Mattias Ekström; la medaglia olimpica Saul Craviotto o il pilota svedese Mikaela Kottulinsky.

Appuntamento al 20 febbraio

La prima apparizione ufficiale di Marc ter Stegen come brand ambassador di Cupra ci sarà il 20 febbraio. La data coincide con il secondo anniversario del marchio ed è stata scelta per inaugurare il "Cupra Garage" insieme alla Cupra Leon (qui il nostro rendering esclusivo), nelle inedite versioni hatchback e Sportstourer, alla Competición e alla nuova e-Racer.

Il Cupra Garage è la nuova sede del marchio ed è un edificio multifunzionale - situato vicino al quartier generale di Seat a Barcellona - con un design che evoca il paddock di un circuito da corsa. Con 2.400 mq di spazio aperto, è strutturato su due piani e ospiterà i dipartimenti di vendita, marketing, acquisti e finanza del marchio. Situato in uno spazio di 10.500 mq, avrà un ampio patio e una grande terrazza per eventi all'aperto progettati per ospitare le presentazioni di futuri modelli.