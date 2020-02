Maserati ha scelto le nuove generazioni di GranTurismo e GranCabrio per dare il via alla sua trasformazione elettrica, al via a partire dal 2021. Le 2 sportive saranno infatti le prime auto a emissioni zero del Tridente, per le quali verranno stanziati 800 milioni di euro, destinati all’ammodernamento della fabbrica di Mirafiori, nella quale viene attualmente assemblata la Levante e che diventerà il cuore pulsante dell’elettrificazione Maserati ed FCA (lì verrà prodotta anche la 500 elettrica).

Modelli che, come sottolineato da Maserati stessa, saranno completamente ingegnerizzati e prodotti dalla Casa in Italia, per mantenere anche quel valore in più che il Made in Italy sa dare.

Sportive, supercar e non solo

A differenza di quanto si pensava quindi la Maserati MMXX, supersportiva anticipata lo scorso novembre e già vista – pesantemente camuffata – durante alcuni test su strada non sarà la prima elettrica del Tridente. La sua presentazione è attesa per la metà di quest’anno, ma inizialmente unicamente in versione classica con motore endotermico, per poi diventare successivamente anche a emissioni zero. La sua casa non sarà però Mirafiori ma lo stabilimento di Modena.

Tuttavia il primo passo nel mondo dell’elettrificazione da parte di Maserati verrà mosso già quest’anno con l’inedita versione ibrida plug-in della Ghibli, attesa al debutto al prossimo Salone di Pechino.

Arriva anche il SUV medio

La corsa all’elettrificazione di Maserati lascerà naturalmente spazio anche a modelli tradizionali, destinati ad ampliare la gamma della Casa con l’introduzione di un SUV medio, con dimensioni ridotte rispetto alla Levante.

Un modello già anticipato tempo fa e ancora avvolto dal mistero, la cui linea produttiva –per la quale sono stati stanziati altri 800 milioni di euro – verrà realizzata nella fabbrica di Cassino, dove nascono le Giulia e Stelvio. Proprio da loro il nuovo SUV Maserati, in arrivo in versione pre serie entro il 2021, potrebbe ereditare la piattaforma a trazione posteriore e integrale Giorgio.