Nel 2020 ci sono davvero tanti compleanni. Sono oltre 50 le case automobilistiche che si preparano a spegnere candeline importanti, senza contare tutti gli anniversari dei singoli modelli o più in generale di manifestazioni sportive come la Formula 1. Insomma, troppi per parlarne in un solo articolo. Per questo abbiamo raccolto una selezione di immagini che celebrano 10 di questi che ogni appassionato di auto dovrebbe conoscere.

Per fare un esempio, sapevate che Skoda ha già 125 anni? E per caso sapete cosa c'entra Mazda con il sughero? Per scoprirlo non vi resta che scorrere questo slideshow.