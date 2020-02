Mancano due giorni alla presentazione ufficiale della Cupra Leon, l’incarnazione più sportiva della compatta Seat, da poco presentata con la nuova generazione. Un modello che segue la Ateca, prima Seat a “trasformarsi” e cambiare logo, adottando quello del brand dedicato alle versioni più sportive della Casa spagnola.

Di lei per ora abbiamo visto solamente il frontale avvolto dalle tenebre, con le evidenti modifiche come prese d’aria maggiorate e il cofano ancora scolpito. Il suo debutto davanti al grande pubblico è atteso al Salone di Ginevra ma per vederla in anteprima potrete seguire la diretta streaming, in programma per le 18.30 del 20 febbraio, sul player che trovate qui sotto.

La prima elettrificata?

Immaginata qualche tempo fa nei nostri render la Cupra Leon - sia in versione 5 porte sia con carrozzeria station wagon - sfoggerà sicuramente una carrozzeria rivista, con nuove appendici aerodinamiche e un aspetto generale più sportivo rispetto alla versione firmata Seat. Il grande interrogativo però riguarda ciò che sarà sotto il cofano; in molti si aspettano un powertrain ibrido plug-in da più di 300 CV.

Una novità assoluta per la compatta spagnola e che permetterebbe di sfruttare i benefici del motore elettrico sia in termini di prestazioni, con uno spunto ancora più pronto, sia per quanto riguarda consumi ed emissioni, potendo contare su qualche decina di chilometri di autonomia in modalità emissioni zero. Non sorprenderebbe comunque un ricorso a una classica motorizzazione benzina, con potenza superiore agli attuali 300 CV, magari molto vicina ai 333 della prossima generazione di Volkswagen Golf R.

In compagnia

La Leon non dovrebbe essere l’unica novità firmata Cupra per questo 2020. Entro fine anno infatti sarà svelata anche la versione di serie della Formentor, primo modello - con forme d SUV - dedicato esclusivamente al brand sportivo di Seat, anch’esso atteso al debutto al prossimo Salone di Ginevra.