Nel 2020 Pininfarina compirà 90 anni e si prepara a festeggiare questo importante anniversario con una serie di iniziative che partono da Milano e proseguiranno in tutto il mondo nei prossimi mesi.

Era il 22 maggio 1930 quando Battista Farina, detto "Pinin", creò la Carrozzeria Pinin Farina che in quasi un secolo di vita realizza alcune delle più belle automobili di sempre, simbolo di un’eleganza e di una classicità tipicamente italiana. Da allora Pininfarina si è evoluta ed è cambiata col resto del mondo iniziando la sua "terza vita" fatta di automobili, certamente, ma anche di treni, imbarcazioni e architettura internazionale, insomma dall’auto ai grattacieli.

Si parte dalla Triennale di Milano

Non è un caso, dunque, che la festa dei 90 anni Pininfarina sia partita proprio dalla Triennale di Milano all'interno della mostra intitolata "The State of the Art of Architecture Milano" con un’esposizione, inaugurata ieri dal presidente Paolo Pininfarina e dall’ad Silvio Pietro Angori, che riassume quelle che sono diventante le tre specialità di questa azienda portabandiera del Made in Italy: stile e ingegneria dell'auto, design industriale e architettura.

Aperta fino al 29 marzo 2020 l’esposizione propone modelli in scala di alcune icone dello stile Pininfarina come la Cisitalia 202, la Modulo, la Ferrari 250 Le Mans e la Maserati Birdcage, oltre ai modellini del condominio di lusso Cyrela by Pininfarina, della torre di controllo dell’aeroporto di Istanbul e dello yacht Super Sport 65 disegnato per Rossinavi.

Architettura, la nuova frontiera del design Pininfarina

Vale la pena ricordare che oggi Pininfarina è un gruppo internazionale con 700 dipendenti, sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e che fattura "100 milioni di euro su mercati non usuali come Medio Oriente e Cina", come ha ricordato l’ad Angori. Il settore più nuovo di Pininfarina è proprio quello dell’architettura e del real estate, una reinterpretazione dello stile di vita italiano che punta su un design classico e dunque senza tempo - o timeless per dirla all’inglese - per definizione.

E la notizia di questi giorni è che oltre alle dodici torri in costruzione in tutto il mondo Pininfarina ha appena concluso un accordo con la spagnola Excem per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale a Estepona, in Costa del Sol.

Un anno di celebrazioni

Il legame con il mondo dell’automobile rimane naturalmente quello più forte di tutti e infatti le celebrazioni per i 90 anni di Pininfarina continueranno al Salone di Ginevra, nella sua città natale, Torino e con una serie di eventi in Cina.

A questi si aggiungono due momenti di festa negli Stati Uniti: ad agosto il Concours d’Elegance Pebble Beach in California con tre classi dedicate alle auto storiche di Pininfarina e a dicembre 2020 alla Design Week di Miami.

Kevin Rice è il nuovo Chief Creative Officer

E che l’azienda sia in continuo movimento lo conferma la nomina di Kevin Rice come nuovo responsabile creativo a partire dal prossimo 1° marzo 2020.

Rice, inglese di 56 anni, per chi non conoscesse il mondo del car design, ha un lunga esperienza automotive in BMW, in Chery e soprattutto in Mazda, dove ha firmato i modelli di maggior successo degli ultimi anni. Un nome fra tutti? L’ultima generazione della MX-5 che ha vinto il Red Dot Award nel 2016.