Da tanto ormai si parla del restyling della Volkswagen Tiguan; i muletti in fase di test sono stati avvistati più volte (ecco le foto spia) e si dice che una variante sportiva R dovrebbe arrivare nel corso del 2021. I nostri fotografi hanno avvistato recentemente tra i ghiacci svedesi un esemplare camuffato di quella che potrebbe essere la prossima Volkswagen Tiguan R.

A prima vista le foto potrebbero sembrare non interessanti, ma facendo attenzione al posteriore si notano subito dettagli come, per esempio, il sistema di scarico con quattro terminali tipico delle R che abbiamo visto anche di recente sulla versione di serie della T-Roc R. Attraverso i cerchi si notano inoltre le pinze dei freni verniciate di blu. Sul frontale invece qualche camuffatura prova a nascondere le prese d'aria maggiorate.

330 CV come la Golf R

Che motore ci sarà sotto il cofano? Alcune interessanti indiscrezioni rivelano che Volkswagen abbia testato la Tiguan R con il cinque cilindri della Audi RS Q3. Questa soluzione tuttavia sembra poco probabile possa arrivare in produzione, con il classico quattro cilindri TSI da 2.0 litri pronto a prendere il suo posto sul modello di serie.

Dovrebbe avere quasi 330 CV come la Golf R (questa però avrà anche una modalità drift mode), più della sorella minore T-Roc R per via del suo posizionamento più alto nella gamma, scaricata a terra tramite la trazione integrale 4Motion e al cambio automatico DSG.

Si prepara al debutto

Ma perché, se stanno testando l'auto da così tanto tempo, la Tiguan R non è ancora arrivata sul mercato? Si dice che Volkswagen abbia dato la priorità all'omologazione dei suoi modelli esistenti per rispettare le severe normative sulle emissioni WLTP. In secondo luogo, la decisione di dar vita a un marchio a sé stante come Cupra ha costretto la Casa a incanalare maggiormente i suoi sforzi nello sviluppo dell'Ateca, modello ad alte prestazioni parente stretto della Tiguan R.

Per questi motivi, la Tiguan R è stata messa momentaneamente da parte, ma questi nuovi e frequenti avvistamenti confermano che Volkswagen stia lavorando intensamente al progetto.