Esattamente due anni fa, il 20 febbraio 2018, Cupra veniva separata da Seat e diventava a tutti gli effetti un marchio sportivo indipendente, con un suo emblema e modelli realizzati ad hoc (prima metteva a punto le versioni “pepate” di alcune Seat). Da allora Cupra è cresciuta, ha venduto 24.700 auto nel 2019 e si è scelta pure un nuovo volto: è Marc-André ter Stegen, il portiere della squadra di calcio Barcellona, diventato ambasciatore.

A mancarle però è sempre stato un quartier generale, perché nei primi due anni di attività si è “appoggiata” a quello di Seat a Martorell, poco lontano da Barcellona. Da oggi non è più così, perché Cupra ha appena inaugurato la sua prima casa: si trova sempre a Martorell, a poca distanza dal vecchio impianto, e ricorda nello stile il paddock di un circuito, quindi non poteva chiamarsi in altro modo se non "Cupra Garage".

Molto spazio, molti progetti

Costato 5,3 milioni di euro, il Cupra Garage occupa una superficie di 2.400 metri quadrati e ospita 200 dipendenti. E' strutturato su due piani e le divisioni che ospita sono quelle di vendita, marketing, acquisti e finanza del marchio.

Situato in uno spazio di 10.500 mq, è dotato di un ampio patio e una grande terrazza per eventi all'aperto progettati per ospitare le presentazioni di futuri modelli.

Uno sguardo al futuro

i quali dovranno portare avanti i tanti piani già annunciati dalla casa spagnola.

A partire dallo sviluppo dei modelli stradali: a inizio marzo, durante il Salone di Ginevra, sarà svelata la versione di vendita del crossover ibrido Formentor, mentre si è da poco conclusa la presentazione in streaming della Cupra Leon, versione con motori da 245 a 310 CV della compatta Seat Leon. Nel 2021 dovrebbe arrivare anche il SUV elettrico Tavascan.

Cupra sarà inoltre al via dell’ETCR, disciplina per auto turismo con motore elettrico: nel 2020 saranno organizzare alcune gare di esibizione, mentre il campionato partirà dal 2021.