Quanto costa davvero comprare l’auto elettrica? Qual è lo sconto o l'Ecobonus che è possibile "strappare" in Italia? E come funzionano all’estero gli incentivi per le elettriche?

Questa è la domanda a cui vogliamo rispondere, dato che il 2020 vedrà arrivare sul mercato tante auto elettriche "epocali" per i rispettivi marchi come Honda e, Ford Mustang Mach-E, MINI Cooper SE, Lexus UX300e e Volkswagen ID.3.

Uno dei principali limiti alla diffusione di massa delle auto elettriche è al momento il prezzo di acquisto, generalmente più alto delle auto "normali", ma in molti Paesi sono già in vigore delle campagne di incentivi statali che le rendono più accessibili. Parliamo di quello che da noi si chiama Ecobonus (da 4.000 a 6.000 euro di sconto), ma anche del bonus ecologico francese o dell’Elektrobonus tedesco, solo per fare alcuni esempi.

Per scoprire quanti e quali sono questi incentivi statali nei vari Paesi abbiamo preso come riferimento il prezzo della versione base di Renault Zoe per ogni mercato delle edizioni internazionali di Motor1.com. A questo abbiamo tolto lo sconto dell’incentivo e stilato una lista dei prezzi all'estero che vi proponiamo. Scoprite quale Paese pagherà di meno per comprare la Renaul Zoe?