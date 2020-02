DS ha pubblicato un nuovo teaser per la berlina che debutterà il prossimo 24 febbraio (lunedì). Le immagini diffuse dalla Casa non ci mostrano molto, ma a giudicare dai dettagli, crediamo che la sedan premium in questo video sia la nuova DS8 o DS9.

Quello che si nota è un'ampia griglia pentagonale e fari LED parecchio snelli ai lati. Non mancano poi luci sottili di posizione verticali su ciascun lato. Sul retro, ci sono nervature molto pronunciate e fari posteriori con elementi interni a forma di diamante. Le foto spia che abbiamo raccolto per adesso indicano che si tratta di una berlina di dimensioni piuttosto grandi con portiere altrettanto generose e una linea del tetto assai elegante.

Pochi dettagli

I teaser e le foto spia non danno modo di intravedere alcun dettaglio della cabina. Per quanto si può ipotizzare, il modello dovrebbe competere con veicoli come l'Audi A6 e la BMW Serie 5, come avevamo immaginato tempo fa con i nostri render. Questo vuol dire dover offrire materiali di fascia premium per stare al passo di rivali tanto affermate. Dovrebbero esserci anche tecnologie moderne come l'assistenza alla guida di secondo livello i fari matrix, la visione notturna e accessori come i sedili massaggianti.

Secondo quanto riportato da altre testate, la piattaforma utilizzata dovrebbe essere la piattaforma EMP2 di Peugeot-Citroën che è già alla base della Peugeot 508. I propulsori disponibili dovrebbero anche includere una versione ibrida plug-in che utilizza un motore a turbo-benzina da 1,6 litri. Un sistema simile a quello della DS7 Crossback E-Tense, che in quel caso offre una potenza totale di 296 cavalli 450 Nm di coppia.

Più avanti

DS prevede di elettrificare completamente la sua gamma dopo il 2025, includendo l'offerta di un EV. Dal momento che il marchio appartiene ora al muovo gruppo FCA-PSA, c'è una possibilità che i veicoli DS arrivino negli Stati Uniti, anche se per adesso sembra improbabile che ciò accada in tempi brevi.

Prima, la berlina sarà disponibile in mercati come l'Europa e la Cina. Dopo il debutto, prevediamo che le vendite in alcuni mercati inizieranno prima della fine dell'anno.